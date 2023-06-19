慢性疲勞｜瞓極都累站直都難5症狀 或與壓力免疫系統有關無藥醫?
慢性疲勞綜合症與一般在勞動後出現的疲累不同，它是在你動輒活動後就出現的疲倦，而且在休息過後也不甚消退，甚至還會伴隨頭痛及肌肉痛等。
到底慢性疲勞與一般疲勞有什麼分別？以下由精神科專科醫生何浩賢為大家講解，經常覺得累的朋友要特別注意了。
人在勞動過後覺累是自然不過的情況，但有一種累，卻是「唞」極都累，甚至沒特別活動都會累，那就是慢性疲勞綜合症（Chronic fatigue syndrome）造成的慢性、持續的疲勞，而且嚴重時更可能連基本的活動，如上班、上學、甚至下床都有困難！
慢性疲勞有幾攰？
何醫生強調，慢性疲勞綜合症造成的疲勞與正常人經歷的疲勞有明顯分別。其實，美國醫學研究所（National Academy of Medicine）早在2015年時已發表報告，列出此病的主要症狀，以及診斷時的參考指標：
慢性疲勞症狀及診斷參考指標（按圖）：
主要症狀（確診需全部具備以下情況）
1. 活動能力持續下降
同時伴隨強烈、過去未有過的疲勞，且疲勞與過度耗用精力無關，也不會隨休息減輕，而情況是持續超過6個月。
何醫生補充，重點是累的程度與活動量不成比例，例如只是落街買飯就已經會疲累一段很長的時間，而持續6個月並非「攰」足6個月，而是這種疲倦模式會持續6個月以上」。
2. 生理或心理勞累後疲勞加劇
疲勞不是在勞累後即時出現，反而會在1至2日後突然開始，並可在數日、數周甚至更長的時間內反覆發作，部分患者甚至在感官負擔過大（如接觸強光、噪音）後也會疲勞。
何醫生指，特別要注意這種情況是一個轉變，即是以往做同樣的活動時沒有那麼攰，現在卻突然攰了好多，甚至做不下去。
3. 睡眠無助改善
正常人就算多累，都可以在睡覺後回復大部分精力，但這種疲勞卻是在整晚的正常睡眠後都不會好轉或減少。
其他症狀（確診需最少有以下其中一個）
4. 認知能力變差
思考能力、記憶力、執行力、專注力及接受訊息的能力都出現問題，程度可以嚴重至難以上班、上學，而且狀況在勞累、長時間站立、感受到壓力後會惡化。
5. 無法持續直立
在維持直立姿勢時疲勞會加劇，並會出現頭昏、頭痛、暈眩、認知能力變差及噁心，在靜止地直立時（包括站立及坐下時）特別嚴重，但躺下時會有所改善。
其他常見生理症狀（與確診指標無關）
- 關節痛但沒有腫脹
- 出現與以往不同型態或嚴重度的頭痛
- 頸部或腋下有腫痛的淋巴結
- 反覆喉嚨痛
- 對光或聲音敏感
- 發冷或夜裡盜汗
慢性疲勞綜合症的成因及問題？（按圖）
需先排除其他疾病
對於慢性疲勞綜合症的成因，醫學界仍未有確切說法，但推測它跟病毒感染、壓力過大、自身免疫系統問題及基因等有關，因此也沒單一的診斷方法。何醫生指，異常疲勞其實是很多疾病的共同症狀，所以應先排除如貧血、甲狀腺問題、免疫系統疾病、情緒病等其他可能後，才再考慮不適者是否慢性疲勞綜合症。
被當「偷懶」易有情緒問題
覺得累就少點活動，應該不是大問題吧？但何醫生指，長時間不活動是會令其他身體機能慢慢變差，到時活動就變得更困難，很易成為惡性循環；另外患者也有很高機會患上情緒病，「身體問題會造成日常社交、工作的許多困難，自然影響情緒，尤其患者很多時會逐漸變得害怕活動，導致被誤解是『偷懶』」。
不幸的是，目前慢性疲勞綜合症仍是無藥可治！不過，何醫生表示部分個案會隨時間慢慢好轉（特別年輕患者有較大機會復原），當然也有不少人不會完全康復，但也可透過其他形式的治療去改善症狀帶來的問題，心理治療就是其一。
心理治療助患者「動起來」
動不了，但不動又不行，是患者面對的一大困境。何醫生指，心理治療正可以協助，「一方面可給予患者肯定，指出問題並不是因為懶惰，另一方面也會協助他掌握身體的活動能力，配合他可承受的程度，與他討論可做到什麼、做到多少」。
網站Everyday Health報道就引述喬治華盛頓大學附屬醫院助理教授Alan Pocinki給予慢性疲勞綜合症患者的活動建議（按圖）：
1. 由自覺可接受的程度開始，例如只能躺着的話，就試從抬起手、腳開始
2. 慢慢建立體力後，就嘗試增加動作難度，如用手舉起一些較輕的物件
3. 體力漸漸改善後，可進行短時間帶氧運動，如步行幾分鐘
4. 建立固定活動的習慣，並嘗試每日增加少許活動時間，如30秒
5. 交替輪流進行不同種類的活動，如今天做帶氧運動，隔天就做伸展運動
6. 不要貿然增加活動強度，即使覺得狀態好，都不要超出計劃好的程度
7. 保持足夠休息，建議活動和休息比例維持在1:3，即步行2分鐘就休息6分鐘
（資料來源：精神科專科醫生何浩賢、美國疾病管制與預防中心、Everyday Health）
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