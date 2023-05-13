【石斛茶】養胃甘香除口臭8類人最啱飲！4款食療加菊花明目清肝

天氣開始轉涼，日夜溫差較大且天氣乾燥，容易着涼感冒、喉乾咳嗽、便秘生痱滋。石斛有清熱、養胃、生津的效果，而且味道甘香，沒有中藥常見的苦澀，容易入口，用熱水浸泡15分鐘即可飲用，非常適合忙碌的都市人。



石斛比較適合於夏秋兩季飲用，特別是胃火偏盛，即常有口乾口渴口臭、噯氣、突然食慾較旺人士。（資料圖片）

石斛， 味甘，性微寒，歸經於胃、腎兩經，功效上以養胃生津止渴為主，佐以滋陰（即滋養體內的液體，包括血液、唾液、淚水等）除熱、明目強腰。

▼石斛茶知多啲！（按圖了解👇👇👇）

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石斛，一般於夏秋兩季飲用，特別是胃火偏盛人士，即常有口乾口渴、口臭、噯氣、突然食慾較旺，或有乾嘔、潮熱、心煩面紅、視力模糊等人士都可飲用。此外，喜好進食辛辣油膩之品，或每次多飲多食後，如打邊爐、放題、燒肉後胃感不適，如胃脹和胃酸倒流亦適合飲用。由於其藥性較溫和，一般人也可飲用。

石斛茶食療

▼1)石斛麥冬茶：滋陰清熱，養胃生津，益腎明目（按圖了解👇👇👇）

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▼2)石斛杞子菊花茶：滋陰清熱，清肝明目（按圖了解👇👇👇）

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▼3)石斛冰糖茶：滋陰清熱，調胃生津（按圖了解👇👇👇）

▼4)石斛花旗參茶：滋陰養胃，生津止咳（按圖了解👇👇👇）

飲用石斛茶注意事項

由於石斛， 味甘，性微寒，所以不適合痰濕偏盛，即多痰，大便溏瀉人士，或素體脾胃虛弱，即食少、全身乏力、汗多氣短等，或胃酸分泌過少，即消化不良、胃痛的人。

▼飲用石斛茶注意事項（按圖了解👇👇👇）

1. 久泡方法



飲用石斛茶可以用久泡的方法，有時間的話最好泡15-30分鐘，令藥效充分滲出茶水中，以達到更好的效果。

2. 忌與生冷食物同吃

食用鮮或乾石斛需注意忌與生冷食物，如雪糕、凍冷瓜果、魚生等，或寒性的鴨肉等搭配一起食用。

3. 辨別乾石斛品質

可以用嘴嚼方式測試，如嚼到最後剩下的渣愈多，說明石斛里的膠質愈少，質量愈差，最好的乾石斛嚼到最後都是乾乾淨淨沒有雜質的。

4. 辨別新鮮石斛品質

鮮石斛選擇顏色鮮亮綠色，切口有汁液流出最為新鮮。

健福堂中醫診所黃永安註冊中醫師（撰文者提供）

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