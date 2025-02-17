運動過度｜35歲男子掌上壓做到「爆肺」？醫生:右肺縮剩三分之一

做運動都雖然對身體健康有益，但都要量力而為，否則隨時得不償失！近日，內地就有一名男子為減肥，做出超過能力範圍的運動，最終竟導致爆肺，患上自發性氣胸。



綜合內媒報道，中國河南鄭州35歲牛姓男子因為自覺過年後體重變重。為了迅速恢復身材，他在2月15日開始了「減肥大計」，一口氣做了20個掌上壓，又加練一會兒跳繩。怎料，第二天上午，男子突然感到胸口及肋骨部位隱隱作痛，他原以為只是肌肉拉傷，沒太在意。但隨著痛感愈來愈嚴重，男子只好前往醫院求醫。沒想到經過醫生診療後，發現男子因運動導致「爆肺」。

醫生表示，男子的肺部出現一個破口，而他的右肺更被壓縮到只剩下正常容量的三分之一。

綜合檢查結果顯示，男子被診斷為自發性氣胸，這是一種在劇烈運動中，由於呼吸頻率加快和胸腔內壓力劇烈波動，導致肺組織出現破損或撕裂的現象。醫生解釋，雖然伏地挺身和跳繩，本身是有助於燃燒脂肪和增強體能的運動，但當劇烈運動時，身體為了滿足氧氣需求而加深呼吸，這樣會使胸腔內的壓力產生劇烈波動，從而可能損傷脆弱的肺組織。

醫生強調，幸好男子及時就醫，否則若情況持續惡化，不僅可能導致肺部感染，更可能令胸腔內壓力持續升高，進一步壓迫到心肺功能，最終危及生命。

▼增高血壓風險的日常活動（按圖了解👇👇👇）

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掌上壓的好處及注意事項

掌上壓（Push-up）是一種經典且高效的自重訓練動作，無需任何器材，隨時隨地都能進行。它不僅能鍛煉上半身肌肉，還能提升整體體能。以下是掌上壓的好處及執行時需注意的事項，幫助您安全有效地進行訓練。

掌上壓的好處

1. 鍛煉多個肌群：掌上壓主要鍛煉胸肌、三角肌（肩膀）和肱三頭肌（手臂後側），同時也能激活核心肌群、背部和腿部肌肉，是一種全身性訓練。



2. 提升肌力與耐力：定期進行掌上壓能增強上肢力量，並提高肌肉耐力，讓日常活動更輕鬆。



3. 改善核心穩定性：掌上壓需要核心肌群參與以保持身體平衡，長期訓練能增強核心力量，改善姿勢。



4. 無需器材，方便易行：掌上壓不需要任何器材，在家、辦公室或戶外都能進行，適合忙碌的現代人。



5. 燃燒卡路里：作為一種高強度訓練，掌上壓能有效燃燒卡路里，幫助控制體重。



6. 提升心肺功能：快速連續的掌上壓能提高心率，增強心肺功能。



掌上壓的注意事項

1. 正確姿勢



起始姿勢：雙手與肩同寬，手掌平放地面，腳尖撐地，身體保持一直線。

動作過程：彎曲手肘，降低身體至胸部接近地面，然後推回起始位置。

避免錯誤：不要塌腰、翹臀或頸部過度前傾。

2. 循序漸進



初學者可以從膝蓋掌上壓開始，逐漸增加難度。

高級者可嘗試單手掌上壓、負重掌上壓或爆發式掌上壓。

3. 控制呼吸



下降時吸氣，推起時呼氣，保持呼吸節奏，避免憋氣。

4. 避免過度訓練



初學者每天做2-3組，每組10-15次即可，避免肌肉拉傷或過度疲勞。

訓練後進行伸展，幫助肌肉恢復。

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