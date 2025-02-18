健康飲食｜降血壓、抗癌、防抑鬱！一文盤點柑橘類水果好處

在新年期間有沒有吃砂糖桔？柑橘類水果價格親民又美味，一直是不少家庭餐桌上的「常客」。其實除了砂糖橘和柳橙之外，柚子、檸檬、青檸、葡萄柚、佛手柑、金桔等，同樣是柑橘類水果。



早前，一份刊登在科學期刊《微生物組》（Microbiome）的研究表明，無論吃或聞柑橘類水果，都對身體有利。

桔子白絲營養及桔子營養（按圖看清👇👇👇）

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柑橘類水果能抗抑鬱的秘密

這項研究共有3萬多名參與者，深入探討了柑橘水果（包括柑、橘、柚和橙）的長期攝入與抑鬱症風險及腸道微生物群落豐度之間的微妙關係，並進一步探索了這些微生物物種及其代謝潛力與抑鬱症之間的關聯。結果發現，柑橘類水果及其成份的攝取與較低的抑鬱風險和15種腸道微生物物種的豐度變化有關。

這項研究對3萬餘名中年女性進行了數十年的飲食習慣與抑鬱症數據追蹤。研究過程中發現，相較於較少食用柑橘類水果的女性，經常食用柑橘類的女性往往有較低的身體質量指數（BMI）、較高的運動頻率以及每日較高的卡路里消耗量。

研究人員進一步分析，發現柑橘中有兩種特定的黃酮類化合物-柚皮素和芒柄花素（這兩種物質常見於柑橘皮和搾汁中）與降低抑鬱風險有關。

研究人員也探討了柑橘類水果攝取與腸道微生物群落結構之間的潛在關聯。他們發現，柑橘攝取量會顯著影響腸道微生物群落結構。多吃柑橘類水果可以透過優化腸道菌叢組成，間接改善大腦健康，降低抑鬱症的風險。

柑橘營養成份分析（按圖了解👇👇👇）

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柑橘類水果有助於降血壓、防心臟病、防癌

柑橘類水果不僅美味，還具有多種健康益處，包括降血壓、預防心臟病和抗癌等功效。

降血壓與預防心臟病

瑞典研究人員發現，多吃水果有助於降低血壓，尤其是柑橘類水果、蘋果和梨的效果更為顯著。分析顯示，每週至少食用5次蘋果、梨子或柑橘類水果的人，家庭自測血壓明顯較低，其中女性受益尤其明顯。這表明，柑橘類水果是控制血壓和預防心臟病的理想選擇。

抗癌功效

檸檬、柑橘、西柚、葡萄柚等柑橘類水果帶有輕微的苦味，這種苦味來自一種稱為「檸檬苦素」的植物化學物質。檸檬苦素在成熟的果實中含量豐富，多年研究發現，它不僅能增強免疫力，還能幫助腫瘤患者提高抵抗力。美國的研究進一步指出，食用柑橘類水果或飲用柳橙汁即可攝取檸檬苦素，對預防口腔癌、肺癌、乳癌、胃癌等多種癌症具有顯著效果。此外，柑橘類水果還富含多種黃酮類物質和類胡蘿蔔素，這些成份也具有抗癌作用。

柑橘類水果屬於橘色水果，這類水果和蔬菜富含類胡蘿蔔素，特別是α胡蘿蔔素和β胡蘿蔔素，以及薑黃素等。與紅色蔬果略有不同，橘色水果如胡蘿蔔、南瓜、杏桃、柑橘和柳橙，含有豐富的α胡蘿蔔素和β胡蘿蔔素，這些成份在體內可轉化為維生素A。維生素A不僅對眼睛和視力至關重要，還能消除體內自由基，從而降低罹患癌症和心臟病的風險。

更令人驚訝的是，柑橘類水果的好處並不僅限於食用。光是聞一聞柑橘類水果，也能夠帶來一定的益處。先前，來自美國加州大學歐文分校的相關研究團隊發現，聞柑橘類水果的香味有助於提升記憶力。

每日蔬果攝取指南：防癌護心，吃多少才夠？

新鮮的蔬果是健康飲食的基石，不僅有助於預防癌症和心血管疾病，還能提升整體健康水平。然而，每日攝取多少蔬果才最合適呢？英國倫敦帝國學院的研究表明，每天攝取800克蔬果能更有效地促進身體健康。研究指出，蔬果已被證實可以降低膽固醇和血壓，並改善血管和免疫系統功能，其中柑橘類水果更有助於降低心臟病和中風的風險。

另外，《中國居民飲食指南(2022)》亦建議，中國居民每天應該攝取200~350克新鮮水果。不過要注意，果汁不能代替鮮果。建議在兩餐之間，如上午9~10點或下午3~4點吃，或在早餐時適當吃一些水果。可選蘋果、柑橘類水果、梨子、草莓、櫻桃、黑莓、藍莓、桃子、杏子等。

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