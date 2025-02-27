護腎｜高血糖損害腎臟過濾功能！盤點慢性腎臟病8大高危險族群

腎臟是人體的重要器官，負責過濾血液中的廢物，維持水分與電解質平衡，調節血壓並促進造血。然而，腎臟常常被許多人忽視，直到病變發生，才意識到它的重要性。



台灣台北市立聯合醫院林森中醫昆明院區家庭醫學科主治醫師陳怡廷說，台灣的慢性腎臟病盛行率逐年攀升，但是只有約一成的病人知道自己腎臟有問題。以下是慢性腎臟病的八大高危險族群：

慢性腎臟病8大高危險族群（按圖看清👇👇👇）

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1. 糖尿病患者

糖尿病是慢性腎臟病的主要成因之一，長期高血糖會損害腎臟的過濾功能，進而引發腎病及心血管疾病。特別是亞洲糖尿病患者，腎病惡化速度較快。建議將糖化血色素（HbA1c）控制在7%以下，降低病變風險。

2. 高血壓患者

高血壓會直接損害腎臟血管，應將血壓控制在130/80 mmHg以下，以減少腎功能惡化的風險。

3. 痛風患者

高濃度尿酸會沉積於腎臟組織，增加腎臟病、心血管疾病及尿路結石的風險。建議補充足夠水分並控制尿酸數值。

4. 六十五歲以上長者

隨著年齡增長，腎臟功能逐漸退化，須正視多重用藥與泌尿道感染等相關問題。

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5. 長期服用止痛藥者

非類固醇消炎止痛藥可能對腎臟造成傷害，應避免濫用藥物，並在醫師指導下使用。

6. 有家族病史者

如多囊性腎病變、遺傳性腎炎等家族病史者，須定期檢查腎功能。

7. 吸煙者

吸煙會增加腎臟病變風險，且會使病情進一步惡化。戒煙可顯著改善腎臟與心血管健康。

8. 代謝症候群患者

肥胖是代謝症候群的重要指標，會增加慢性腎臟病發生的風險。減重可改善蛋白尿，及延緩腎臟病變。

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識別腎臟異常 牢記「5口訣」可知道

陳怡廷建議，可藉由「泡、水、高、貧、倦」口訣幫助識別腎臟異常：

1. 泡（泡泡尿）：腎絲球的過濾功能損傷，形成持久、不易消散的泡泡尿。

2. 水（水腫）：腎臟無法有效排出多餘水分，導致下肢或眼皮水腫。

3. 高（高血壓）：體液平衡與內分泌失調，易發生高血壓，並加重腎損傷。

4. 貧（貧血）：紅血球生成的作用受損，導致貧血、臉色蒼白、易喘。

5. 倦（疲倦）：電解質不平衡與毒素累積，使人感到倦怠無力、疲憊。



早期篩檢莫輕忽 日常這樣做保護腎健康

陳怡廷指出，腎臟病初期通常無明顯症狀，等到出現疲倦、水腫、食慾不振等表現時，通常已是病情中晚期，因此早期篩檢至關重要。

黃金護腎8守則（按圖看清👇👇👇）

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護腎的原則包含生活方式、飲食調整與正確用藥：

1. 三多三少

- 多喝水、多運動、多蔬果

- 少鹽、少油、少糖



2. 五控三避

- 管理：血壓、血脂、血糖、尿蛋白、尿酸

- 避免：抽煙、過度疲勞、傷腎的藥物及檢查



3. 五不原則

- 不聽別人推薦的藥

- 不信神奇療效的藥

- 不吃別人送的藥

- 不買來路不明的藥

- 不要推薦藥給別人



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