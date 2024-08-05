腎病｜頻繁夜尿加重腎臟負擔！3大指標反映腎臟損傷與惡化速度

台灣是尿毒之島，尿毒症發生率及盛行率多年來都是世界第一，想要保護腎臟該怎麼做？



台灣健康主播鄭凱云日前邀請台灣腎臟科名醫江守山進行直播，分享3大指標看腎臟健康。

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腎臟健康指標1：夜尿頻率暗藏玄機

江守山指出，夜尿症的定義是晚上起來小便超過一次，即使睡前有喝水，仍只能算一次，若超過即屬夜尿症。雖然老年男性最常見的夜尿症原因是前列腺（攝護腺）肥大導致尿不乾淨，但許多沒有前列腺問題的人，包括女性，也可能有夜尿情形，必須提高警覺。

夜尿代表腎臟的濃縮機轉失敗，無法在晚上濃縮小便，導致小便一直產生，使膀胱脹大而感到不適而醒來，江守山補充，曾有患者相當嚴重，一晚可能起來如廁高達六次，而且夜尿除了反映腎臟損傷，頻繁夜尿本身也會加重腎臟負擔。

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江守山說明，晚上若身體持續製造尿液，器官根本無法獲得休息。正如熬夜吃宵夜會傷害肝臟，許多器官在夜間都需要休息，連心臟跳動頻率都會較白天減緩20至30下，就是為了休息。過去僅知睡眠不足的腎臟病患較易發生腎衰竭，但不清楚原因。透過夜尿症研究才發現，原來睡眠不足的人，腎臟根本無法休息，導致腎功能惡化速度較快。

腎臟健康指標2：下肢水腫

江守山提到，第二個觀察重點是水腫，尤其是下肢水腫。有些人到了晚間，會發現鞋子突然穿不下，代表雙腳腫脹。造成雙腳水腫的原因不外乎腎臟病、肝硬化導致的肝衰竭、心衰竭，以及慢性肺阻塞。

腎臟健康指標3：泡泡尿須警覺

第三個腎臟警訊則是泡泡尿。江守山坦言，大多數時候，泡泡尿並非源自蛋白尿或腎臟病，而是攝取過多含磷酸鹽的加工食品所致，他解釋，加工食品中添加大量磷酸鹽，攝入後若不排出體外就會導致尿毒症。因此，磷酸鹽透過尿液排出，在尿中形成泡沫，屬正常現象。

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但若在未攝取加工食品的情況下，尿液中泡沫量仍然很多，就必須提高警覺，及早就醫檢查，因為這通常意味著蛋白尿，而蛋白尿往往反映腎臟正在受損。而蛋白尿越多，腎臟惡化速度越快，應盡速尋求醫療協助。

江守山醫師建議，觀察馬桶中的泡沫是否能在10秒內消失，若久久不散，就須特別留意。面對蛋白尿，仍有機會逆轉病情。以腎絲球腎炎為例，兒童的治癒率高達95%，成人的治癒率雖降至7成，但仍有相當機會透過及時治療而恢復健康，千萬不可輕忽。

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