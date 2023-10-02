腎病｜三高、藥物不當使用可致腎臟病！5字口訣觀察身體避免洗腎

在台灣，每8位成年人中，約有1名患有腎臟病，而洗腎人口更是將近9萬，位居全球第一。但腎臟是沉默的器官，慢性腎臟病初期通常沒有明顯的症狀，而民眾可能正處於腎功能逐步惡化的情況下仍不自知。



如何預防慢性腎病？除了用5字口訣觀察自身身體狀況的變化，了解導致腎臟病的風險因子也十分重要。

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每個人都有2顆腎臟，長在後腰部，大約跟拳頭一樣大，他們的主要工作是負責排尿和過濾血液中的毒素，也有釋放荷爾蒙（如腎素）調節血壓、調控電解質（如鈉、鉀、鈣等）平衡；製造紅血球、合成活性維他命D以維持骨骼鈣質和身體正常的化學平衡等功能。

三高、藥物不當使用都會造成腎臟病

台灣衛生福利部國民健康署指出，腎臟有很強的儲備能力，即使只有一顆腎，對於日常生活也不會有太大影響，但相對的，如果腎生病了，民眾一般可能也很難察覺。當腎功能只剩下50%，依然缺乏明顯臨床症狀，除非降至20%以下，健康可能會出現嚴重問題；若低於10-15%時，就得洗腎或換腎。

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為什麼會罹患腎臟病？台灣國健署指出，與腎臟病有關的風險因子，包括三高（高血壓、高血糖、高血脂）、肥胖、吸煙及不當藥物使用。尤其是三高是最主要的原因，根據2022年台灣腎病年報，洗腎病人在透析前一年高達近8成患有高血壓，4成患有糖尿病，3成患有高血脂。

善用5字口訣、定期健檢，以免腎臟出狀況

如果腎臟病症狀不明顯，民眾究竟如何早期察覺腎臟生病？台灣國健署強調，謹記五口訣相當重要，包含「泡、水、高、貧、倦」。若發現有泡沫尿、水腫、高血壓、貧血及疲倦等症狀，則建議至醫院做進一步的檢查，可透過「驗尿」及「抽血」檢查來了解腎功能好壞。

台灣民眾可以藉由成人預防保健服務、一般健檢、勞工健檢及軍公教健檢等，來了解腎臟狀況。只有定期篩檢，早期發現並早期對腎臟病及早介入管理，才能改善引發腎臟病的相關風險因子。

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台灣國健署署長吳昭軍提醒，除了5口訣觀察，謹記8守則也十分重要，包含多喝水、健康飲食、規律運動、定期檢查腎功能、依醫囑進行三高控制、體重控制、不抽煙及切勿服用偏方、草藥或來路不明藥品，才能維持腎臟健康，避免腎臟病進一步惡化至洗腎，成功掌握「腎」利人生。

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