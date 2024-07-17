護腎｜早期症狀不明顯如何預防？黃金護腎8守則遠離腎臟疾病風險

慢性腎臟病早期沒有明顯症狀，等到發現時，腎臟功能可能早已受到影響。民眾該如何預防慢性腎臟病「沉默殺手」找上門呢？



國際腎臟醫學會（ISN）與國際腎臟基金會（IFKF）共同提出「黃金護腎8守則」，希望幫助民眾守護腎臟健康。

黃金護腎8守則（按圖看清👇👇👇）

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黃金護腎8守則快記下來！ 建立好習慣守護腎臟健康

腎臟主要負責維持身體水分平衡、清除體內廢物等工作，是人體的重要器官之一。若想維持腎臟健康，台灣國健署表示，必須預防三高「高血糖、高血壓、高血脂」，控制體重避免肥胖，飲食也要均衡、減少加工食品的攝取，做到不吸煙、不濫用藥物等，才能避免腎功能損傷。

而國際腎臟醫學會（ISN）、國際腎臟基金會（IFKF）也共同提出「黃金護腎8守則」，民眾可遵循下列原則，建立保腎健康的良好習慣：

1. 健康飲食：

適當且均衡攝取6大類食物，調整飲食習慣，避免大魚大肉，並減少鹽份、調味料及加工食品的攝取。

2. 規律運動：

每次運動約30分鐘，每週累積150分鐘以上的中度身體活動，有助於維持理想體重，並降低高血壓、慢性腎臟病等風險。

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3. 多喝水：

攝取足夠的水量，建議每日攝取大約2,000 c.c.的水分。

4. 不抽煙：

抽煙會刺激交感神經，導致血壓升高造成腎臟負擔。

5. 定期檢查腎功能：

透過抽血及驗尿，了解腎絲球過濾率指數、有無蛋白尿等。尤其高血糖、高血壓、高血脂、吸煙者、肥胖者等腎臟病高風險族群，更應定期接受檢查。台灣國健署免費提供40－64歲台灣民眾每3年1次、65歲以上民眾每年1次的成人預防保健服務，可幫助民眾掌握自己的腎功能狀況。

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6. 控制血糖：

糖尿病是引發腎臟損傷最主要的原因，若減少含糖飲料、甜食的攝取，有助於降低腎病變風險。

7. 控制血壓：

血壓高會影響腎臟血管，並導致硬化，應每天定期測量血壓，並控制血壓以降低腎臟病、心血管疾病風險。

8. 避免服用不當藥物：

長期服用非類固醇抗發炎藥物（NSAIDs）及止痛藥可能會損害腎臟，建議民眾若有身體不適應尋求專業醫療協助，切勿自行亂服用西藥或中草藥偏方，以免傷害腎臟。

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台灣國健署推動友善診所 提供衛教指導、醫療照護

為了提升民眾對腎臟病的病識感、延緩疾病進程，台灣國健署已於全台灣推動共423家腎病識能友善診所，針對有腎臟病風險因子者、使用非類固醇類抗發炎藥物者，或腎功能異常的患者，提供適切的衛教指導及醫療照護。

台灣國健署署長吳昭軍提醒，定期健康檢查、維持良好的生活習慣是預防慢性腎臟病的不二法門，改善相關風險因子，才能掌握健康「腎」安心，呼籲民眾應做好自身的健康管理，遠離腎臟疾病風險。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】