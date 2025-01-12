運動｜中午至下午運動降死亡風險？糖尿病患者最適合於1時間運動

不同的時間運動，對健康有不同的影響！據研究顯示，在中午至下午運動，能夠減少全因死亡、心血管疾病死亡風險與癌症的死亡風險。



但醫師提醒，不同時間運動會有不同好處，最重要的還是「動起來」，養成持之以恆的運動習慣。

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中午至下午運動 能降低死亡風險

台灣復健科醫師李炎諭指出，2023年的世代研究發現，在11:00至17:00間進行中高強度運動，能降低全因死亡風險和心血管疾病死亡風險，這可能與一天中的心血管系統、迷走神經功能與代謝有關，但仍需進一步研究確認。

女性晚上運動增肌 男性晚上運動降血壓

李炎諭表示，另一項2022年的小規模研究則顯示，早晨運動能減少女性的腹部脂肪並降低血壓，而晚上運動有助於提升女性的肌肉表現，同時，男性在晚上運動，也能降低血壓與疲勞感，這也表明，不同性別在特定時間運動，也會獲得不同的健康效益。

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晚間運動對糖尿病患者有益

李炎諭表示，針對肥胖的糖尿病患者，2024年的研究顯示，雖然任何時間運動都比不運動好，但晚間運動能最大程度地降低死亡與心血管疾病風險。所以對有特定健康問題的族群來說，選擇合適的運動時間，可能更加重要。

重點是「動起來」不用糾結運動時間

李炎諭強調，雖然不同時間運動的好處皆有不同，但最重要的還是要「開始運動」，不要過度糾結於選擇運動時間。對於需要規律上班或帶小孩的人來說，能夠每周擠出寶貴的時間來運動，就很不容易了，且無論什麼時候運動，養成持之以恆的運動習慣才是關鍵。

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