健康趣聞｜服藥令血液變蚊子「最後的晚餐」專家:有望控制瘧疾

近日天氣回暖且雨水增多，煩人的蚊子又開始出沒，「嗡嗡聲」不斷在耳邊響起，真係令人冇覺好瞓！



事實上，蚊子是地球上最致命的動物之一。目前，全世界大約有3500種蚊子，其中一些品種更能夠傳播瘧疾、登革熱、茲卡病毒病等致命疾病，據統計，全球每年有超過72萬人因其叮咬而死亡。為了控制蚊子數量和對抗傳染病，有科學家就想出了一種激進的滅蚊手段——服食一種對蚊子有毒的藥物，一旦蚊子「叮」上了你，那便是牠的最後一餐了。

研究人員觀察了人體血液中的尼替西農如何影響蚊子。 （圖片來源：University of Notre Dame）

綜合外媒報道，英國利物浦熱帶醫學院的研究小組領導的一項概念驗證研究發現，一種名為「尼替西農」（Nitisinone）的藥物可使人類血液對蚊子具有致命性，並能有效控制瘧疾等疾病傳播。

「尼替西農」是一種口服藥物，通常用於治療罕見疾病。專家指出，這種藥物會阻斷蚊子體內的酶，令其無法正常消化血液，最終導致蚊子死亡。

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專家：有望成為控制瘧疾等蟲媒疾病的新輔助工具

研究人員解釋，使用抗寄生蟲藥物對抗蚊子並非全新的嘗試。目前，其中一種用於減少蚊子數量和瘧疾的方法就是使用抗寄生蟲藥物伊維菌素。當蚊子攝入含有伊維菌素的血液時，它能縮短昆蟲的壽命，並有助於減少瘧疾的傳播。然而，使用伊維菌素除蟲亦存在缺點，它不僅對環境有害，而且若被過度用於治療患有蠕蟲和寄生蟲感染的人和動物時，這些生物又可能會產生抗藥性。

相較於伊維菌素，尼替西農不但能有效殺死包含具殺蟲劑抗性的所有年齡層的蚊子，並且在人血中停留的時間亦比伊維菌素更長。另外，尼替西農不針對神經系統，並且似乎對生態環境的危害較小。

「我們認為，如果我們想沿著這方向研究下去，尼替西酮必須比伊維菌素表現得更好，」該項研究的共同通訊作者、聖母大學的生物科學教授 Álvaro Acosta Serrano 表示，「它（尼替西酮）在人體血液中的半衰期比伊維菌素長得多，這意味著它的殺蚊活性在人體中的循環時間更長。出於安全和經濟方面的考慮，這在現實應用時非常重要。」

研究人員強調，瘧疾每年仍導致超過五十萬人死亡，而隨著人口不斷增長以及瘧疾對治療的抵抗力不斷增強，防治瘧疾的努力也陷入停滯。這種新方法為對抗瘧疾帶來了新的希望，並且透過進一步研究，它可以支持阻止疾病傳播的其他措施，而不會對人類或其他野生動物造成傷害。

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