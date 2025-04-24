長者性生活｜規律性生活對身心有更好影響？這樣做恢復晚年性功能

台灣進入超高齡社會，無論是經濟或生理影響都成為社會關注的面向。不過，在親密關係上，年齡似乎成為一道隱形的高牆，隨著年紀增長，性行為的次數可能會減少，討論的頻率也會下降。



醫師說，其實仍會希望將正常性功能當作一個健康指標，以男性而言，勃起功能不好成因相當多，無論是荷爾蒙或心理因素都可能造成困擾，治療也分成短期及長期目標。

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台灣國泰醫院泌尿科醫師唐靖分享，以統計數據來看，性行為頻率或性功能確實會隨著年齡愈來愈少，根據美國流行病學的統計，約55歲至 65 歲的族群而言，有4分之3的人性致仍活躍，且有常規性行為，但到了75歲至85歲的族群，僅剩不到4分之1有性行為活躍的情況。

女性停經後性慾衰減 醫：情況比男性多

在性行為的慾望或頻率上，唐靖提到，女性在停經後的情況確實會比男性多。不過，無論是哪一方有過性行為上的困擾，包括性慾衰退等，都會盡量替患者排除生理因素，若患者所有檢查指數皆正常，仍感覺性慾減退，卻沒有任何證據顯示是心理因素，才會認定是單純老化造成。

不過性功能隨著年齡退化這件事，究竟是正常現象或是疾病，唐靖認為，不如反過來談，「希望可以將正常進行性功能這件事當作一個健康指標。」

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規律性生活可作為健康指標 醫：對身心都有更好影響

唐靖說，性功能退化會反映在許多問題上，除了身體因素，還有心理、伴侶關係等，都可能導致晚年不再有性生活或退化的原因之一。醫師指出，換言之，若在晚年可以有很好的性生活，不僅代表身體健康狀況好，也反映了心靈層面、社會支持及伴侶關係上，都有相當良好的現象。

唐靖也指出，愈來愈多研究顯示，若晚年仍可享有規律的性生活，對於晚年的生活品質、自我滿足感或晚年幸福感，甚至是身體上的心血管都有保護作用及其影響，更能為生活帶來意義感及較佳的品質。

在治療上，唐靖指出，會分成短期或長期目標治療，前者會快速利用坊間熟知的壯陽類用藥，讓勃起功能獲得快速恢復，而第一線常見以口服威爾鋼等，放鬆陰莖血管類用藥。但這類藥物若無法有效幫助，則有血管放鬆針劑或陰莖震波等，都可讓陰莖重新充血。

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最後一線則會有些人考慮利用手術，唐靖說，例如置放人工陰莖，可盡速恢復性功能。但長遠來說，想讓性功能走得愈久愈好，到了晚年仍可以有性生活，就需視背後原因，像是可能是三高導致血管功能不好，或是睪固酮、荷爾蒙低下的問題，或許可補充男性荷爾蒙，在性功能上可達到進步。

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