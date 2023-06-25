銀髮性生活｜每周一次延緩更年期到臨？性愛好處多　卻非越密越好

隨着年紀增長，老化現象總是不留情面地顯現，不少女性一旦過了40歲就開始擔心「更年期」來報到，並且嘗試各種方法來延緩。如今有一項最新研究發現，更年期報到的時間和性愛頻率有關聯。



英國倫敦大學（University College London）研究團隊透過分析美國全國婦女健康研究（Study of Women's Health Across the Nation，SWAN），針對2,936名女性進行為期10年的追蹤調查。結果發現，每周至少1次親密行為的女性，比起同齡每月不到1次親密行為的女性，進入更年期的機率足足少了28％，也就表示性生活頻繁的女性，能延緩進入更年期的時間，而且親密行為的定義也不只有性愛，口交、自慰和愛撫都包含在內。這項研究結果刊登於《皇家學會開放科學（Royal Society Open Science）》期刊。

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研究第一作者梅根．阿諾特（Megan Arnot）認為，性行為頻繁的中年女性更年期較晚來，可能和身體接收到的訊息有關，「如果中年女性很少或不常有性行為，身體會認為她沒有懷孕機會，可能就選擇不排卵，選擇把能量投入在像是照顧孫子等其他能力上。」

對此，台北婦產科暨生殖醫學中心副院長王瑞生表示，這篇研究只能看出性行為頻率和更年期報到時間有相關聯，但並不一定有因果關係，因為當中還參雜許多其他因素，例如性行為頻繁的女性可能體態維持較佳、身體較健康、壓力較小等，都有可能影響更年期報到的時間。

台灣中山醫院婦產科醫生郭安妮則認為，性行為和更年期其實是互相影響，很難說明因果關係。她解釋，女性在更年期前期時，就會開始出現一些變化，像是陰道分泌物、肌肉彈性減少，造成性交疼痛的狀況，且動情素賀爾蒙也會下降，連帶也會減少性慾，導致性行為頻率下降，所以更年期較早來的女性，確實在更年期前期時，性行為頻率會較少。

更年期越晚越好？ 醫：太晚來恐增罹癌風險

不少人都希望自己更年期晚點來比較好，但若是更年期太晚報到，恐怕會增加罹癌機率，王瑞生表示，一般來說更年期約在45～55歲左右報到，若是更年期在40歲前就報到，屬於早發性更年期，代表卵巢早衰，會提早出現熱潮紅、骨質疏鬆等症狀，罹患心血管疾病風險也大增；但若是更年期太晚來，反而會增加罹患乳癌、子宮內膜癌和卵巢癌的風險，需每年進行檢查。​

其實影響更年期的原因很多，通常和基因遺傳有關係，因此若是發現媽媽和姐姐的更年期較早報到，通常自己的更年期也會較早報到；有沒有生過小孩也會影響更年期報到時間，「如果是有生小孩的婦女，懷孕期及哺乳期會暫時停止排卵，卵巢就能休息，但沒有生小孩的女生，每個月都會排卵，因此卵巢消耗得比較快，更年期會較早報到，」郭安妮說。

另外，像是有自體免疫疾病（紅斑性狼瘡、乾眼症等）、曾接受腫瘤手術、化療、受到環境賀爾蒙影響，或是有抽煙、過度減重等不良習慣，也容易導致荷爾蒙失調，讓更年期提早報到。

儘管研究指出性生活頻繁的女性，能延緩進入更年期的時間，但醫生提醒，不必因此特別增加性生活頻率，造成壓力反而有反效果。若想延緩更年期，王瑞生建議，應該讓身心達到平衡、和諧的狀態，可以透過規律運動、飲食均衡、適時緩解壓力、多吃蔬果及蛋白質，有助延緩更年期。

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性愛好處多 中年後也別放棄

51歲台灣女藝人丁寧和先生相當恩愛，3年前還意外懷孕，產下第3胎。她日前受訪時就透露，自己保持凍齡、美麗的秘訣就是「多做愛做的事」，甚至說先生就是她的醫美中心。

性愛除了可以滋潤身心，增加和伴侶的親密關係，有規律的性生活，有助於刺激腦內啡、降低身體痠痛、壓力、助眠和改善偏頭痛等效果，甚至還能提升免疫力。郭安妮指出，每周擁有1～2次性行為的人，相較每月性行為少於1次者，能提升免疫力約45%，但並不是越頻繁越好，若是1周有3次以上性行為，反而可能導致免疫力下降，容易生病。

若是更年期後，還能維持規律性生活，也有助分泌足夠的黏液潤滑陰道，保持陰道彈性，避免陰道萎縮、乾澀，連帶也能改善漏尿、尿失禁等泌尿道系統問題，有助紓緩更年期的不適症狀。

因此在步入中年之際，別輕易放棄性愛這件事，夫妻間彼此協調，一直是親密關係中的功課。但女性在更年期之後，常因為缺乏自信、新鮮感、受到工作及家庭壓力影響，性趣缺缺，再加上體內的女性荷爾蒙和主掌性慾的男性荷爾蒙都會下降，且動情素大量減少，陰道也會比較少皺褶、沒有彈性，性行為時容易感到疼痛，甚至導致性交失敗。

郭安妮表示，更年期後想愛愛，伴侶前戲可能要再久一點，也可以靠潤滑液輔助，也提醒性行為前應清洗私密處和肛門，避免感染尿道膀胱炎，反而降低慾望。

想要改善中年後的性問題，和伴侶良好的溝通是關鍵，王瑞生建議，應讓伴侶了解妳的狀況或問題，最重要的是需求有沒有得到滿足、維持雙方的親密關係，即使沒有性愛，也可用其他方式代替。

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【本文獲「康健雜誌」授權轉載。】

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