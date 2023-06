銀髮性生活｜每周一次延緩更年期到臨？性愛好處多　卻非越密越好

隨着年紀增長,老化現象總是不留情面地顯現,不少女性一旦過了40歲就開始擔心「更年期」來報到,並且嘗試各種方法來延緩。如今有一項最新研究發現,更年期報到的時間和性愛頻率有關聯。



英國倫敦大學(University College London)研究團隊透過分析美國全國婦女健康研究(Study of Women's Health Across the Nation,SWAN),針對2,936名女性進行為期10年的追蹤調查。結果發現,每周至少1次親密行為的女性,比起同齡每月不到1次親密行為的女性,進入更年期的機率足足少了28%,也就表示性生活頻繁的女性,能延緩進入更年期的時間,而且親密行為的定義也不只有性愛,口交、自慰和愛撫都包含在內。這項研究結果刊登於《皇家學會開放科學(Royal Society Open Science)》期刊。

研究第一作者梅根.阿諾特(Megan Arnot)認為,性行為頻繁的中年女性更年期較晚來,可能和身體接收到的訊息有關,「如果中年女性很少或不常有性行為,身體會認為她沒有懷孕機會,可能就選擇不排卵,選擇把能量投入在像是照顧孫子等其他能力上。」

對此,台北婦產科暨生殖醫學中心副院長王瑞生表示,這篇研究只能看出性行為頻率和更年期報到時間有相關聯,但並不一定有因果關係,因為當中還參雜許多其他因素,例如性行為頻繁的女性可能體態維持較佳、身體較健康、壓力較小等,都有可能影響更年期報到的時間。

台灣中山醫院婦產科醫生郭安妮則認為,性行為和更年期其實是互相影響,很難說明因果關係。她解釋,女性在更年期前期時,就會開始出現一些變化,像是陰道分泌物、肌肉彈性減少,造成性交疼痛的狀況,且動情素賀爾蒙也會下降,連帶也會減少性慾,導致性行為頻率下降,所以更年期較早來的女性,確實在更年期前期時,性行為頻率會較少。

更年期越晚越好? 醫:太晚來恐增罹癌風險

不少人都希望自己更年期晚點來比較好,但若是更年期太晚報到,恐怕會增加罹癌機率,王瑞生表示,一般來說更年期約在45~55歲左右報到,若是更年期在40歲前就報到,屬於早發性更年期,代表卵巢早衰,會提早出現熱潮紅、骨質疏鬆等症狀,罹患心血管疾病風險也大增;但若是更年期太晚來,反而會增加罹患乳癌、子宮內膜癌和卵巢癌的風險,需每年進行檢查。​

其實影響更年期的原因很多,通常和基因遺傳有關係,因此若是發現媽媽和姐姐的更年期較早報到,通常自己的更年期也會較早報到;有沒有生過小孩也會影響更年期報到時間,「如果是有生小孩的婦女,懷孕期及哺乳期會暫時停止排卵,卵巢就能休息,但沒有生小孩的女生,每個月都會排卵,因此卵巢消耗得比較快,更年期會較早報到,」郭安妮說。

另外,像是有自體免疫疾病(紅斑性狼瘡、乾眼症等)、曾接受腫瘤手術、化療、受到環境賀爾蒙影響,或是有抽煙、過度減重等不良習慣,也容易導致荷爾蒙失調,讓更年期提早報到。

儘管研究指出性生活頻繁的女性,能延緩進入更年期的時間,但醫生提醒,不必因此特別增加性生活頻率,造成壓力反而有反效果。若想延緩更年期,王瑞生建議,應該讓身心達到平衡、和諧的狀態,可以透過規律運動、飲食均衡、適時緩解壓力、多吃蔬果及蛋白質,有助延緩更年期。

性愛好處多 中年後也別放棄

51歲台灣女藝人丁寧和先生相當恩愛,3年前還意外懷孕,產下第3胎。她日前受訪時就透露,自己保持凍齡、美麗的秘訣就是「多做愛做的事」,甚至說先生就是她的醫美中心。

性愛除了可以滋潤身心,增加和伴侶的親密關係,有規律的性生活,有助於刺激腦內啡、降低身體痠痛、壓力、助眠和改善偏頭痛等效果,甚至還能提升免疫力。郭安妮指出,每周擁有1~2次性行為的人,相較每月性行為少於1次者,能提升免疫力約45%,但並不是越頻繁越好,若是1周有3次以上性行為,反而可能導致免疫力下降,容易生病。

若是更年期後,還能維持規律性生活,也有助分泌足夠的黏液潤滑陰道,保持陰道彈性,避免陰道萎縮、乾澀,連帶也能改善漏尿、尿失禁等泌尿道系統問題,有助紓緩更年期的不適症狀。

因此在步入中年之際,別輕易放棄性愛這件事,夫妻間彼此協調,一直是親密關係中的功課。但女性在更年期之後,常因為缺乏自信、新鮮感、受到工作及家庭壓力影響,性趣缺缺,再加上體內的女性荷爾蒙和主掌性慾的男性荷爾蒙都會下降,且動情素大量減少,陰道也會比較少皺褶、沒有彈性,性行為時容易感到疼痛,甚至導致性交失敗。

郭安妮表示,更年期後想愛愛,伴侶前戲可能要再久一點,也可以靠潤滑液輔助,也提醒性行為前應清洗私密處和肛門,避免感染尿道膀胱炎,反而降低慾望。

想要改善中年後的性問題,和伴侶良好的溝通是關鍵,王瑞生建議,應讓伴侶了解妳的狀況或問題,最重要的是需求有沒有得到滿足、維持雙方的親密關係,即使沒有性愛,也可用其他方式代替。

