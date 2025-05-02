健康飲食｜降三高、護心臟 專家推1飲品 抗老化效果超越綠茶！

近年來，愈來愈多人開始飲用洛神花茶，因其開胃、助消化的能力，在不少「放題」食肆上都能見到它們出現。不過，有營養專家就指出，原來除了幫助消化之外，洛神花茶還富含花青素、類黃酮等多種成份，有助降三高、抗老化與清除體內自由基，更有研究指出，其抗氧化能力甚至比綠茶還強。



早前，台灣營養專家洪泰雄在Facebook專頁發文指出，洛神花茶是由洛神花的紅色花萼所沖泡而成的天然花草茶，帶有微酸的風味，被譽為植物界的紅寶石，以下整理出洛神花茶的5大健康功效。

洛神花茶５大健康功效

1. 降血壓



洛神花茶有著天然的「紅色降壓茶」之稱，其最廣為人知的功效之一就是有助於降低血壓。

洪泰雄指，一項由美國塔夫茨大學進行的實驗發現，連續飲用三週洛神花茶後，收縮壓平均下降約 6 至 7 mmHg ￼；在群體層面上，這樣的降幅已經能夠對中風、心臟病風險產生積極影響 ￼。然而，正在服用降血壓藥物的人就需要小心，應諮詢醫師後再飲用，以免與藥物產生交互作用 ￼。

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2. 清除自由基、抗老化



洛神花茶富含花青素、類黃酮等多種抗氧化植物化合物，能中和體內的自由基，減少氧化對細胞的傷害 ￼。有研究比較了常見的280種飲品的抗氧化含量，結果顯示洛神花茶的抗氧化能力高居第一，甚至超越綠茶。這意味著飲用洛神花茶後，能提升體內抗氧化活性，有助抗老化，並預防因自由基累積引起的心血管疾病、糖尿病、癌症等。

3. 降膽固醇、預防血管硬化



洛神花茶對心血管的保健作用也備受關注。曾有研究指出，經常飲用洛神花茶有助於降低血液中的總膽固醇及三酸甘油酯，並提高「好膽固醇」(HDL) 的水平，從而改善血脂狀況 ￼。台灣中山醫學大學的一項臨床實驗發現，每天飲用200cc洛神花茶一個月後，受試者血液中的膽固醇濃度從200 mg/dL降至150 mg/dL￼。

洛神花中豐富的多酚和類黃酮等成份，還能防止「壞膽固醇」 (LDL) 被氧化，減少動脈粥樣硬化斑塊的形成 ￼。換言之，適量飲用洛神花茶有助於保護心臟，降低罹患心血管疾病的風險 ￼。不過，洪泰雄亦提醒，若本身已有高血脂或心血管疾病，洛神花茶只能作為輔助調理，患者還是要遵照醫生的建議接受治療。

4 .利尿、幫助消化



洛神花茶在傳統草藥中也被用來促進消化和改善腸胃不適 ￼。洪泰雄解釋，洛神花茶含有豐富的有機酸（如蘋果酸、檸檬酸等），適量飲用可刺激腸胃蠕動，幫助食物消化。

另外，洛神花茶亦具有利尿作用，含高鉀質能促進體內鈉排出，增加尿量 ￼，這有助於減輕水腫，讓體內代謝循環更順暢，對於久坐導致的輕微水腫或感覺身體沈重的人而言尤其有益。不過，由於洛神花茶偏酸，若腸胃較敏感，建議在飯後飲用並避免空腹喝茶，以減少對胃腸的刺激 ￼。

5. 穩定血糖



洪泰雄又指出，初步有研究顯示，洛神花對於血糖的調節具備一定潛力。在動物實驗中，服用洛神花萃取物的糖尿病鼠空腹血糖明顯下降，餐後血糖波動也有所緩解 ￼。這可能與洛神花所含的多酚提高胰島素敏感性、抑制醣類分解酶有關，進而減緩血糖上升速度 ￼ ￼。

不過，洛神花雖有益健康，卻非人人適宜飲用，按下圖看哪6類人不宜食用洛神花：

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洛神花茶性偏涼、能降血壓 2類人士需謹慎飲用！

洛神花茶雖好，但也需注意飲用方式。洪泰雄提醒，由於洛神花茶本身有降血壓作用，低血壓者飲用時應格外留意；孕婦則因中醫認為其性偏涼且可能刺激子宮，也建議避免飲用或先諮詢醫生 ￼。另外，洛神花茶酸味較強，過量飲用可能造成腸胃不適，因此每日1至2杯便足夠 ￼，只有適度享用才能為健康加分。