坐骨神經痛｜氣溫急變加劇坐骨神經痛！4招促血液循環緩解疼痛

春季本該是溫暖的季節，但冷氣團卻接連來襲，氣溫忽冷忽熱，甚至出現寒流等級的低溫。



專家提醒，這段期間是坐骨神經痛發作或加劇的高峰期，也是門診求診的高峰。

4招緩解坐骨神經痛不適（按圖👇👇👇）

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氣溫變化會怎麼影響坐骨神經痛？

坐骨神經痛是常見的神經病理性疼痛，常見原因包括椎間盤突出、骨刺壓迫或外傷等。許多患者發現，疼痛程度似乎會隨著天氣變化而起伏，特別是在氣溫劇烈變動時。

當氣溫降低時，肌肉容易收縮、僵硬，對已經受壓迫的神經產生更大影響。如果再加上姿勢不良或搬重物、打掃等特殊活動，背部壓力增加，疼痛感也會加劇。而當氣溫回暖，血液循環改善、肌肉放鬆時，症狀則有機會緩解。

此外，有研究指出，低氣壓與高濕度會使組織膨脹，壓縮到神經周圍空間。雖然這些變化細微，但對於脊椎神經已有壓迫的患者，卻可能引發明顯不適。專家也提醒，氣溫變化可能影響情緒，寒冷天氣容易讓人情緒低落或抑鬱，這也會間接放大疼痛的感受，因此心理調適同樣重要。

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4招緩解坐骨神經痛不適

面對氣溫對坐骨神經痛可能帶來的影響，建議可以透過以下方式舒緩症狀：

1. 保暖措施

天冷時，記得做好保暖，尤其是下背部和腿部，可以減少冷刺激對神經的影響。也可以使用暖敷墊或加熱椅墊幫助保暖。

2. 適度運動

從事低強度的運動與伸展，並補充充足水分，有助促進血液循環與緩解疼痛。避免長時間維持同一姿勢，定時變換姿勢，同時避免劇烈動作。

3. 心理健康管理

維持良好心情，透過冥想、放鬆練習等方式降低情緒壓力，有助減輕疼痛感。

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4. 尋求專業治療

若疼痛嚴重難耐，應盡早就醫，尋求物理治療或藥物治療的協助。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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