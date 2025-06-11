牙齒健康｜有刷牙還是蛀牙？3大因素讓蛀牙機率大幅提升

蛀牙是民眾最常見的疾病，根據過去台灣台中牙醫師工會公佈的資料，台灣小學生中蛀牙的比率高達九成，成年人有蛀牙的比率也超過九成五，蛀牙是大多數這輩子無法逃避的重要課題。



蛀牙（齲齒）是由口腔中細菌產生的酸性物質侵蝕牙齒表面的琺瑯質，進而破壞牙本質，形成牙洞的常見口腔疾病。這一過程通常始於牙菌斑的形成，當我們攝取含糖食物後，口腔中的細菌會代謝糖分產生酸，這些酸會逐漸溶解牙齒表面的礦物質，導致琺瑯質脫礦。

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三大因素導致蛀牙發生

蛀牙的形成是一個多因素交互作用的過程，但主要有3大因素，在3個因素都符合的情形下，就會產生蛀牙。三者分別為糖、環境以及時間。

一、糖

愈多的糖，就會產生愈多的酸來傷害牙齒。每次吃含糖零食，牙齒都容易受損，因此在進食的20分鐘內，將酸從嘴中去除，是很重要的防止齲齒步驟。

二、環境

主要就是指你的口腔菌落，這個因素通常跟你的遺傳、基因有關係，難以後天改變，這也就是為什麼有些人好像比別人容易蛀牙的原因。

三、時間

就算你愛吃糖、口腔菌落不佳，但每次吃糖後都及時清潔牙齒，牙齒就沒有機會蛀牙。至於蛀牙到底需要多久的時間才會形成，這是因人而異。

除了上述三點，以下三點也會讓蛀牙機率大幅提升。

1. 口乾唾液少：

唾液有助於洗淨牙齒上的牙菌斑，若唾液很少時，牙菌斑可能會更快地積聚。頭頸癌的輻射治療（放射療法），也會透過改變唾液的成分，增加細菌生長、促進蛀牙；高血壓或抑鬱症藥物也可能導致口乾。

2. 疾病問題（胃酸倒流、暴食症）：

胃酸倒流會導致胃酸回流到你的口腔，當牙齒暴露在這種酸性環境時，就比較容易蛀牙；暴食症則是因為經常嘔吐，牙齒常接觸胃酸，進而提高了蛀牙風險。

3. 飲食：

只要有飲食就容易會蛀牙，因為當我們在吃東西時，碳水化合物就會殘留在牙齒上，直到刷牙為止。而且即使刷牙後，也可能無法清除牙齒上的所有殘渣。

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蛀牙有哪些症狀？根據蛀牙深淺有不同！

1. 淺－琺瑯質蛀牙：牙齒的顏色變黑，但不會或是感到輕微酸痛

2. 中－牙本質蛀牙：在吃酸的、甜的、冰的食物時，會覺得牙齒酸痛不適

3. 深－牙髓腔蛀牙：牙齒神經發炎或壞死，疼痛可能是自發性的，不需要任何刺激也會痛，會持續幾分鐘到幾小時，不是一閃而過的刺痛，可能在晚上會特別明顯。若讓細菌進入骨組織，會成為齒槽骨發炎、化膿、腫起來 。



有蛀牙卻不牙痛？

牙齒的健康雖然大家都知道，但有時牙齒出狀況了，牙齒有蛀牙卻沒什麼感覺？這可能是因為初期蛀牙的部位通常是在牙齒的琺瑯質深度還不夠深，所以沒有任何不舒服的感覺，牙齒表面通常是完整，憑肉眼看是不見有蛀洞的。另一種狀況也可能是因為以前曾經痛過，但之後變成慢性疼痛，故無太大的感覺。而且先天會影響疼痛的感受度，因此跟每個人對疼痛的耐受性不同。

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預防蛀牙要做到以下幾點！

1. 良好的口腔衛生習慣：每天至少刷牙兩次，並使用牙線清潔牙縫。

2. 使用含氟牙膏：氟化物有助於強化牙齒琺瑯質，增加對酸性物質的抵抗力。

3. 定期牙科檢查：每年至少進行一次牙科檢查，及早發現並處理蛀牙問題。

4. 控制飲食：減少高糖食物和飲料的攝取，特別是含糖飲料和零食。



蛀牙的早期不一定會出現症狀，但若察覺牙齒的異狀，就請盡快去看牙醫。症狀發現得愈早，蛀牙治療就愈容易。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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