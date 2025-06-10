眼睛老花｜睇手機要拿遠才看清？1年齡層+3徵兆把握黃金期矯正

近視能抵銷老花度數嗎？曾做過近視手術是否能再做老花手術？眼科門診常有民眾詢問這些類似的問題。



專家指出，只要一發現自己看手機會需要「拿遠一點才看清楚」，就要高度懷疑是老花眼來了。

▼七個問題檢測老花：（按圖👇👇👇）

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根據統計，台灣45歲以上族群中，超過五成有老花眼困擾。不過眼科醫師門診卻發現，老花眼有逐漸年輕化的趨勢，不僅影響近距離視覺的清晰度，更經常伴隨著眼睛酸澀疲勞與肩頸痠痛等問題。台灣眼科醫師何宜儒建議，年屆35～40歲的民眾應更關注眼睛老化問題，如有眼睛乾澀、淚腺退化或視力模糊等徵兆時，應盡快尋求眼科醫師診斷建議正確矯正方式，把握黃金期，以免眼睛老化問題加速惡化。

矯正要及時 眼睛健康不能等

何宜儒指出，老花眼是人體自然老化過程中的現象，大部分人在40～45歲時，眼睛內部的睫狀肌與水晶體彈性逐漸下降，導致對焦能力減弱，看近視力變得模糊，原來日常生活中嫻熟的行為動作，開始因視力下降產生不便，才意識到是老花眼。

何宜儒表示，許多患者在初期並未察覺是老花症狀，常將視線模糊誤認為是過度用眼或眼睛疲勞，因而錯過最好的治療時機。這些視覺變化不會一夕發生，而是悄悄從「手機要拿遠一點」開始，逐步影響日常生活。也有不少老花眼的患者，會因過度低頭看近、頭部前傾尋找清晰焦點，導致肩頸肌肉緊繃、頭痛、姿勢異常等連帶問題，對於視力負擔是日積月累、長期下來不僅造成生活不便，更潛在健康風險。

2招放鬆眼睛，延緩老花（按圖看清👇👇👇）

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要解決老花 不是任其老化

若本身已有近視或散光，再加上老花眼，一副眼鏡往往難以同時滿足遠近需求，何宜儒說，加上老花度數變化快速，鏡片需頻繁更換或重新驗光。雖然坊間也常聽到「近視可以抵老花」的說法，但這僅發生於老花初期且近視度數不高時，如老花與近視度數各約100度時，看近距離物體可能會剛好清楚。然而隨著年齡增長、老花度數不斷加深，水晶體調節力退化，這種「互相抵銷」的效果將會逐漸喪失。尤其是近視度數較高者，無論看遠看近都需矯正，反而更容易感受到視力混淆與不便。

針對這些視力變化與配戴不便所帶來的困擾，不少人開始尋求更長遠且便利的解決方案──老花雷射手術。但也有不少民眾擔心，曾接受過近視雷射手術，是否就無法進行老花矯正？何宜儒說明，老花雷射手術與近視雷射手術兩者原理不同，只要經過醫師評估眼睛條件合適，就可以接受老花雷射手術。醫師會透過術前詳細檢查，如角膜厚度與健康狀況、淚液分泌等，來評估是否適合進行手術。

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動手術會比較好嗎？

為了生活品質，民眾面對老花眼的治療方式已趨向積極，而主動尋求老花雷射手術作為矯正老花眼的方式者也愈來愈多。何宜儒說，新式的裸視美老花雷射透過客製化角膜調整，改善雙眼視差，滿足遠、中、近不同距離的用眼需求，達到增加景深的效果，讓雙眼視野更加立體，並且還能夠同時矯正近視問題。

相較於傳統矯正方法，何宜儒說，新式的老花雷射不僅手術時間短、恢復期快，術後照顧也相當簡單，大多數人術後隔天就能恢復日常生活。醫師也提醒，是否適合進行老花雷射手術仍需經專業醫師詳細評估。

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