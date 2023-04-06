牙齒健康｜如何維持口腔健康、不蛀牙？牙醫推介5種護齒食物

想要有一口好牙，不僅需要好好清潔與定期檢查，還可以透過這5種養牙好食物來強化牙齒本身。醫師也指出，做好保健不但能提升口腔保護力，還能有效避免傳染性疾病從口入侵。



9成台灣人有牙周破壞問題

台灣有近9成的民眾，有各式各樣程度不等的牙周破壞。台北市牙醫師公會理事長賴德欽表示要落實口腔保健，就需要透過正確潔牙、牙齒塗氟、窩溝封填等，來強化口腔整體的保護力，如同「隱形口罩」般，預防細菌從口腔進入呼吸道。

5種超優的養牙食物（按圖👇👇👇）

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台灣牙醫師黃文龍表示，有不少食物能幫助牙齒與保持口腔健康，例如以下5種：

1. 水

尤其是含有氟化物的水，是保持口腔健康的最佳飲品，因為氟化物有助於抵抗酸的侵蝕，雖然台灣沒有實施飲水加氟，但多喝水還是對健康有幫助。

2. 乳製品

牛奶和其他乳製品，像是乳酪，含糖量低，對牙齒健康有好處，蝦還含有蛋白質及富含鈣，有助於強化牙齒。

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3. 精瘦蛋白質

瘦肉類、去皮的家禽和魚類、或是豆類、牛奶和雞蛋，都有助於整體身體健康，還能幫助牙齒的結構強化。

4. 蔬菜和水果

蔬菜和水果是任何均衡飲食的重要組成部分，對牙齒也有好處。富含水和膳食纖維，有助於平衡所含的糖分並有助於清潔牙齒。咀嚼還幫助刺激唾液的產生，可以帶走牙齒上有害的酸性物質及食物顆粒。

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5. 堅果

堅果含有對整體健康很重要的蛋白質和礦物質。此外，碳水化合物含量低的堅果不會增加蛀牙的風險。且咀嚼堅果會刺激唾液的產生，進而降低蛀牙的風險。下午想吃甜食時，不妨拿些堅果取代甜點。

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