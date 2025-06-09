忽略脂肪肝小心演變成肝癌！3方法幫你逆轉脂肪肝促進脂肪燃燒

根據台灣衛福部的統計資料，台灣每年大約有13,000人死於慢性肝病、肝硬化或肝癌。其中，慢性肝病和肝硬化是台灣第九大死因，肝癌則是第二大癌症死因。



除了乙型肝炎、丙型肝炎，肝癌還有一個風險來源，是大家常最忽略的「脂肪肝」。

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想要逆轉脂肪肝？記住這3件事：

1. 減糖不是減油！

雖然叫做「脂肪肝」，但其實並不是因為吃太多油或脂肪，而是攝取過多糖分才是關鍵問題。甜食、含糖飲料，甚至節食減肥，反而都可能導致脂肪堆積在肝臟。因為糖會轉化成三酸甘油脂，而這種脂肪最容易囤積在內臟，特別是肝臟。

另外，激烈節食會讓身體先分解肌肉來產生能量，肌肉一減少，原本附著在肌肉上的脂肪就容易往內臟集中，進一步形成脂肪肝。

2. 補充「好膽固醇」

高密度膽固醇（好膽固醇）能幫助脂肪順利送到需要的地方，不會堆積在肝臟。想增加好膽固醇，可以多吃富含不飽和脂肪酸和膳食纖維的食物，例如：深海魚、橄欖油、芝麻油、各種蔬果等。

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3. 每天快走30分鐘

快走是一種溫和卻有效的有氧運動，可以促進脂肪燃燒。雖然一開始燃燒的是皮下脂肪，但只要持續、速度夠快，就能消耗到內臟脂肪。建議快走的節奏是每分鐘90到120步，也就是每小時約5到6.5公里。

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