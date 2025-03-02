牙痛｜牙齒間隙變黑要小心蛀牙！中醫分3種牙痛1茶飲緩解牙齦紅腫

蛀牙提早發現很重要，有一些徵兆可以自己觀察，專家教你如何判斷蛀牙徵兆，也可以用中藥護牙齦、紓緩牙痛問題！



早期蛀牙徵兆

台灣牙醫趙國翔建議，初期蛀牙很難判斷，大家最好每6個月找專業牙醫洗牙檢查。雖然早期蛀牙症狀不明顯，但還是有一些判斷跡象，比方說牙齒變色，可能出現白色、黃色、棕色或黑色，初期的蛀牙不一定是黑色，有可能會變成深黃色，如果發現自己牙齒開始變色就要特別小心。

5種超優的養牙食物（按圖👇👇👇）

+ 8

相關文章：牙齒健康｜如何維持口腔健康、不蛀牙？牙醫推介5種護齒食物

此外，牙齒與牙齒間隙變黑也要注意！牙縫變黑，怎麼刷都刷不掉，甚至出現一些敏感症狀，都有可能是蛀牙。琺瑯質的最外層表面應該很光滑很堅硬，但如果舌頭舔到很粗糙，也有可能是蛀牙找上門，趙國翔解釋，口腔致病菌，尤其是蛀牙致病菌會先產生酸性物質，侵蝕琺瑯質，出現這樣現象。

趙國翔指出，牙縫開始特別容易塞東西其實也可能是蛀牙了。另外，突然感覺某一顆牙齒不見，也可能是嚴重蛀牙，牙齒已經被蛀到結構被破壞。

相關文章：牙齒健康｜為什麼要洗牙？多久洗一次？10種人易患牙周病建議多洗👇👇👇

+ 7

中醫分三種牙痛

台灣中醫師洪瑞斌表示，中醫分成風火牙痛、胃火牙痛、虛火牙痛三種。風火牙痛來得很快，有時候痛、有時候不痛，可能喝一點涼涼的水就緩解了，喝到熱湯又開始痛，牙齦比較紅腫，中醫會用薄荷連翹湯緩解，藥材有連翹5克、薄荷5克、金銀花5克。

洪瑞斌指出，胃火牙痛的痛就很厲害了，持續性劇烈疼痛，可能會有一些化膿，甚至臉頰會有點腫，中醫認為與胃火有關，這時候會用清胃散，牡丹皮5克、黃連5克、生地5克，黃蓮有很好的清熱解毒效果，就是抑菌的效果，因為已經發展到腫了，所以跟血管有點關係，所以會用生地、牡丹皮清熱解毒、涼血作用。

洪瑞斌表示，有的人是熬夜、甚至睡得不好，開始有火氣大，這叫虛火牙痛，通常會用左龜丸，因為疼痛比較輕微，甚至久了會有牙齦萎縮的問題，所以會準備調虛茶，用枸杞子5克、山茱萸5克、菟絲子5克等藥材補腎，補虛。

牙周病高達八成 矯正更易脫落發炎

台灣牙醫黃怡豪指出，還有一個常見的口腔問題就是牙周病，根據統計，台灣牙周病盛行率高達8成，甚至有些人明明就有牙周病，可是自己卻完全不知道，牙周病最糟糕的就是牙骨、牙齦都在發炎，如果矯正牙齒，就更容易脫落或發炎嚴重，而且使用矯正器上面很多鋼線，但鋼線不容易清潔，疏忽牙齒整潔，也會造成牙周病進程更快。

相關文章：牙齒健康｜牙醫揭6種易蛀牙食物水果乾薯片都上榜 必讀刷牙4重點👇👇👇

+ 6

牙菌斑深入牙根 牙骨慢慢退縮

黃怡豪表示，牙周病是牙菌斑細菌感染，牙菌斑附著牙齒上，一開始還不會造成太大的威脅，但是會漸漸往牙根的方向深入，這些細菌毒素會逐漸碰到旁邊牙骨、牙肉，身體的保護機制就是碰到毒素就退縮，所以牙肉、牙骨就會慢慢退縮，牙根就露出來。建議吃完澱粉，或是比較容易黏在牙齒上的食物，最好還是要清潔一下牙齒，尤其是清潔牙齒跟牙肉交接的地方。

古人也重視口腔清潔 中藥材可漱口

洪瑞斌指出，以前古人也是很注重牙齒清潔，以前有流傳一個固齒法，其實也可以治療牙周病，清朝陳修園有一個經驗良方，裡面收錄了固齒神方，裡面包含細辛、防風、白芷、南薄荷等中藥材，可以拿來刷牙或漱口，或是直接沾粉直接抹牙。按摩牙齦，可以預防牙周病。

延伸閲讀：

針灸止牙痛！黃獻銘指問題根源恐不只牙齒 觀察身體變化助醫追病因

【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

