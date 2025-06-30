每百港人就有5個患抑鬱症？醫生教你自測風險 新藥迅速抑負面情緒

現代人生活節奏急促，長期高壓，使情緒健康面臨挑戰。抑鬱症，這個隱藏在都市生活中的情緒問題，常連當事人都難以察覺，不僅影響個人功能，更對家庭和社會帶來深遠影響。本文邀請精神科專科黃穎勤醫生，深入闡釋香港抑鬱症現況、成因、症狀及新型治療方案帶來的希望。



抑鬱症是什麼？與情緒低落有何區別？

抑鬱症是一種普遍的情緒障礙，已在全球十大疾病負擔中排名第三，預計2030年將升至首位。在香港，現時約有2%至11%人口患有此症，按中位數推算，即每100人中約有3到5人罹患抑鬱症。

許多人分不清正常的情緒低落與抑鬱症的區別。黃醫生解釋，輕微的情緒低落是每個人都會經歷的，例如面對至親離世、財政壓力或生活困境時，短暫感到不開心是正常的反應。然而，抑鬱症不單會影響心情，更會阻礙日常生活功能，例如令學童無法上學，成人無法工作。如果負面情緒狀態持續多於兩個星期，這包括持續不開心、沒有動力、對任何事物失去興趣、伴隨內疚感、對前景感到絕望，以及可能出現失眠、胃口不佳、頭痛等身體症狀，這時便可定義為抑鬱症。

抑鬱症的高風險人士

黃醫生指出，罹患抑鬱症的風險成因可分為先天和後天因素。

先天因素：



其中，遺傳因素為最重要的先天因素，若家族中有抑鬱症病史的人，患病風險相對較高。 此外，大腦的生理結構和功能，以及神經傳導物質的失衡亦與先天因素有關。

後天因素：



而抑鬱症的後天因素涉及的範疇即相對較廣，包括長期病患服藥可能誘發抑鬱；吸煙、喝酒等不良生活習慣；以及工作壓力過大。荷爾蒙影響使產前產後婦女風險較高，老年人因身體功能喪失也會提高風險。此外，社會因素如獨居、離婚、失去至親、缺乏朋友或社區支援，以及經濟困難，均可能增加患病機會。

抑鬱小測試 風險低就不用在意？

抑鬱症往往難以察覺。為幫助大家初步評估情緒狀態，黃醫生建議參考以下「抑鬱風險小測試」。此測試有助市民初步了解風險，但最終診斷仍需專業人士判斷。

病人健康狀況問卷-9(用作篩查抑鬱症的工具)

在過去兩個星期，你有多經常受以下問題困擾？

完全沒有 = 0；幾天 = 1；一半以上天數 = 2；幾乎每天= 3

1.做任何事都覺得沉悶或者根本不想做任何事

2.情緒低落、抑鬱或絕望

3. 難於入睡；半夜會醒或相反地睡覺時間過多

4. 覺得疲倦或活力不足

5. 胃口極差或進食過量

6. 不喜歡自己 — 覺得自己做得不好、對自己失望或有負家人期望

7. 難於集中精神做事，例如看報紙或看電視

8. 其他人反映你行動或說話遲緩；或者相反地，你比平常活動更多 — 坐立不安、停不下來

9. 想到自己最好去死或者自殘

結果判斷：

0-4: 輕微或沒有抑鬱

5-9: 輕微抑鬱

10-14: 中度抑鬱

15-19: 中至嚴重抑鬱

20-27: 嚴重抑鬱

重點關注高風險群體 警惕突發事件影響情緒

不過，別以為風險低就不用提防抑鬱症。黃醫生提醒，儘管有些情況下的抑鬱症風險相對較低，但情緒健康可能亦因突發事件而急劇惡化。例如，孕婦，尤其是新手媽媽，需要特別關注。早產、懷孕過程的艱辛、經濟壓力、缺乏家人支持以及荷爾蒙的劇烈變化等多重因素，都可能誘發抑鬱症。

黃醫生分享了一個案例，曾有患者因無法承受巨大壓力而對嬰兒產生負面情緒，甚至出現了藏匿嬰兒的危險念頭。她提醒，雖然第一胎媽媽面臨的風險較高，但如果第二胎媽媽缺乏足夠的支持，同樣有可能罹患產後抑鬱症。如果媽媽出現嚴重傷害自己或嬰兒的想法，即使時間未滿兩週，也應立即尋求專業協助。

除了上述情況，親人突然離世所導致的強烈悲傷，亦是引發情緒健康惡化的常見原因之一。

抑鬱症治療新方向—噴鼻式抗抑鬱藥

黃醫生指出，抑鬱症的治療方法分為非藥物和藥物治療，並有短期與長期目標。非藥物治療包括透過親友傾訴、分擔壓力；與上司或學校溝通以調整環境；以及尋求社工、臨床心理學家進行心理治療。藥物治療方面，抗抑鬱藥常應用於中度至嚴重抑鬱症，旨在穩定情緒、恢復動力和興趣，助患者理性梳理問題。黃醫生強調，抗抑鬱藥並非坊間認知的「開心藥」，作用僅是讓情緒回復平穩，減少負面想法。若有嚴重失眠、頭痛等身體症狀，初期可能需短暫服用安眠藥以改善睡眠，輔助抗抑鬱藥療效。

此外，黃醫生又特別介紹了一種新型治療方向——噴鼻式抗抑鬱藥。這款藥物與傳統抗抑鬱藥作用於單胺系統不同，它針對谷氨酸系統，透過增強大腦神經元連接改善情緒。因其經鼻腔吸收特性，起效更快，部份患者最快可在24小時內見效。配合現有的口服抗抑鬱藥一同使用，形成「雙管齊下」的治療方案。

黃醫生指，一般建議療程至少持續6個月，但具體治療方案與療程需經醫生專業判斷，並必須在醫療人員監督下於診所內使用，以確保其安全性。

親友支援與日常預防

黃醫生強調，家人朋友對抑鬱症患者的支持至關重要。最重要的是陪伴與傾聽，而非給予「振作」、「放鬆」等建議。患者通常已明白這些道理，但因情緒困擾而無法做到。無條件的陪伴和傾聽，反而更能讓患者感到被理解和接納。同時，應避免指責，以免患者更不願敞開心扉，甚至隱瞞真實想法，錯過介入時機。如果患者表達輕生念頭或有其他危險行為，家人朋友應立即勸說其尋求專業協助，不要讓患者獨自承受。建立透明的溝通模式，讓患者感到無論多負面、多煩躁，都可以向信任的人傾訴。

對於預防抑鬱症，黃醫生提出以下建議：首先，應先學習了解自身性格，無論內向或外向，都應追求平衡。她提醒，坊間一般認為性格外向者患上抑鬱的機率較低，但若過度依賴他人，當親密關係出現問題，其心理狀態可能崩潰，需特別留意。因此，外向者需培養個人興趣，避免過度依賴外界支持；內向者也需適度與外界接觸，避免過度孤立。

其次是規律生活，建立健康的作息時間，保持良好飲食習慣。再者，培養興趣與運動，找到能讓自己放鬆的個人興趣，並堅持適度運動，如跑步、聽音樂等，有助於身心健康。

同時，培養靈活性也很重要，黃醫生提醒，人生總會遇到突發事件，培養靈活變通的思維，不要過於固執，才能更好地應對挑戰，減少焦慮和不開心。最後，避免不良嗜好，戒除吸煙、過量飲酒等不良習慣亦可降低患上抑鬱症的風險。