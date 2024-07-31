夏天疾病丨身體散熱不均易中暑？刮痧可緩解中暑　注意事項全掌握

夏季天氣炎熱，很容易中暑，中暑主要原因是在身體散熱不均，當從戶外到室內，身體溫度慢慢升高，這就好像溫水煮青蛙，身體散熱系統出現障礙，此時也代表身體氣血不循環，中暑是因為暑氣「熱升冷降」，因此病症會集中在人體上半部。



中暑的症狀包括了頭暈目眩、肩頸僵硬、容易疲倦、四肢痠軟、嘔吐、腹瀉、腹脹、頭脹痛、體溫升高、覺得補充再多水也無法解渴、心悸等。

▼究竟刮痧是否愈痛愈好？哪些人不適合刮痧呢？（按圖了解👇👇👇）

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刮痧最理想部位是在後頸部位 建議由上往下、由內往外

「痧」是經絡氣血中的「瘀穢」，俗稱痧毒，它阻礙氣血的運行、營養物質和代謝產物的交換、嚴重會引發組織器官的病變。刮痧的目的就是讓熱氣可以打通出來，對人體具有活血化瘀、調和陰陽、舒筋通絡作用。

刮痧就是將身體痧毒排出，身體就會比較舒服。台灣中醫師賴睿昕表示，若要紓緩中暑不適，刮痧最理想部位是在後頸部位，後頸部不只有許多穴道，也是膀胱經、膽經位置，為了疏通氣血，刮痧方向建議由上往下，由內往外。正確的刮痧方式，是從頸肩大肌肉順向，從頭向腳單向刮、輕輕刮，刮到出痧，有紅就停。因為傷於暑的病人氣往上衝，會有頭脹、頭暈不舒服的感覺，刮痧把氣帶向下方，人才會舒服，」另外，針對內關穴、合谷穴、百會穴以及人中穴刮痧，也有幫助消暑氣的效果。

▼不同的出痧顏色，其實代表身體內有不同問題。（按圖了解👇👇👇）

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痧與普通的瘀血本質上並不相同 中醫解析兩者差異之處

從表面上看，痧與普通的瘀血沒有什麼兩樣，可是透過現象看本質，卻發現兩者有著本質的區別。賴睿昕舉例，日常有人不小心摔了一跤，皮下出現一片瘀青，或皮膚上流出一些鮮紅的血液，隨即疼痛難忍，活動受限；在刮過痧的部位，皮下也會出現一些類似瘀血的斑點、斑塊，原來疼痛難忍不能運動的部位，卻出現了相反的現象，隨著痧的排出，卻疼痛減輕、甚至消失了。

民眾刮痧前，可以抹點刮痧油，這是潤滑劑，用嬰兒油也可以，避免過於乾澀、摩擦，傷害肌膚。刮痧要從風池穴開始刮，效果比較好。刮痧時，當痧慢慢出來，就代表痧毒逐漸排出，建議不要刮到瘀青。

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刮痧器具如何挑選？需間隔多久？ 刮痧注意事項全掌握

刮痧器具也是非常重要。賴睿昕指出，像鐵湯匙較尖利，或者像陶瓷湯匙，擔心會有破損，都可能傷害皮膚，造成皮膚受傷，較理想的是用牛角刮痧板，而硬幣、銅板充滿細菌，則可能產生感染風險。刮痧位置也要特別注意，頸部前方有胸鎖乳突肌，這部位靠近頸動脈，禁止刮痧，以免產生危險。若是胸鎖乳突肌後面頸夾肌部位，較適合刮痧。

另外，兩次刮痧建議間隔5至7天，需要等痧完全退卻，才能進行下一次刮痧。刮痧後，建議喝300c.c.至400c.c.溫開水，即使刮痧，也要勤防曬、多補充水分，避免陽光曝曬，且要多注意通風，身體氣血循環才能更流暢，這樣也才能降低中暑風險。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】