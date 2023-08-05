刮痧｜輕刮有助身體散熱！除頻繁進出冷氣房人士　5類人也不適合

近日氣溫屢屢飆破紀錄，許多人不耐高溫出現中暑現象，常會自己刮痧緩解，但刮痧是否有所禁忌？甚麼狀況不適合刮痧？怎樣刮痧才是正確？



台灣花蓮慈濟醫院中醫部利丞鑫醫師表示，入夏後通常會從24節氣中的「小暑」一路熱到「大暑」，並達到氣溫的酷熱最高點，這期間要特別小心中暑的問題。不過在中醫理論中，中暑可以分成「陽暑」跟「陰暑」，其中以陽暑較為常見。

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所謂「陽暑」是在太陽底下或氣溫高的地方停留太久，曝曬過多的日照，開始會有身熱汗多的症狀，而且隨着汗流得越多，心情就越煩躁，覺得口很渴、精神委靡不振，渾身都不對勁，就適合用「刮痧」的方式來緩解身體不適。

刮痧可以透過刺激體表經絡的方式，達到促進氣血循環、疏通經絡的功效。利丞鑫分享，刮痧的時候可以選擇用家中的陶瓷湯匙，或者接觸面圓潤的木頭、塑膠板，一般來說是刮人體的督脈、膀胱經，也就是脊椎旁邊約2.5厘米的地方。

刮痧板跟皮膚之間的角度約為30至45度角，可以配合一條根藥膏、凡士林、嬰兒油或者精油，建議刮到皮膚有點粉紅色的顏色，有點紅疹就好，藉以將體內過多的熱散發出來；但是要小心別刮成紫色，反而導致出血或過度刺激皮膚的問題。

利丞鑫強調，刮痧可以改善「陽暑」症狀，但是如果遇到的是「陰暑」就不適合刮痧了。「陰暑」通常是在酷熱天氣下頻繁進出冷氣房，或者流了滿身汗之後直接進入冷氣房吹冷氣，過度的冷熱交替，使身體汗流不出來，開始覺得噁心、想要嘔吐、頭痛，甚至是流鼻水的症狀，這就可能是「陰暑」。

中醫在這個時候會選擇用「外感」，也就是當成「感冒」的方式來做處理，可以先用針灸的方式來處理急性期的不適症狀，合併使用艾灸的貼敷來做治療。簡單來說，就是一旦覺得自己中暑後，流不出汗來又感覺噁心、想吐時，千萬別用刮痧的方式來處理，建議要就醫治療。

除了陰暑的狀況不適合刮痧，如果有發炎、泌尿道感染、皮膚敏感或有局部的外傷，還有一些慢性疾病造成凝血功能異常時，都不適合刮痧。

要刮痧之前，最好還是能諮詢合格中醫師的意見，看看自己適不適合使用刮痧來緩解身體上的不適。

利丞鑫也提醒，除了刮痧之外，適當飲食也可以減少中暑的危機。俗諺說：「小暑要吃芒果，大暑要吃鳳梨。」夏季正是芒果的產季，但削芒果時，最好別過多接觸到芒果黏液，因為有可能會引起蕁麻疹症狀。除了芒果以外，西瓜也是消暑清涼的水果，但西瓜屬性甘寒，食用時要適量，避免過量以免造成腹瀉問題。

利丞鑫建議，如果突然因為日曬過度產生中暑不適，可以就近在便利商店或藥局，購買退熱貼或用冰涼的毛巾，貼在後頸與背交界，脊椎最突位置的「大椎穴」；如果是噁心想嘔吐的時候，可以透過按壓位於掌側腕橫紋上約3根手指，兩條肌腱之間，心包經的內關穴，緩解中暑症狀。

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