別讓腿部悄悄「老化」！一文認識慢性靜脈功能不全與預防方法

早前，美國總統特朗普被診斷出患有慢性靜脈功能不全，這不僅讓大眾關注了他的健康狀況，也意外地將這種在老年人中相當普遍的疾病推向了公眾視野。



許多人可能對慢性靜脈功能不全感到陌生，事實上，這種疾病在全球範圍內都相當普遍。據資料顯示，該疾病估計影響著10%至35%的美國成年人，且患病風險會隨年齡增長而增加。隨著全球老化日益嚴重，患病人口的比例恐將持續增加。

據美國《國會山報》報道，白宮新聞秘書Karoline Leavitt 於 7 月 17 日正式宣布，現年 79 歲的特朗普「小腿輕微腫脹」，因此進行了進一步的測試和檢查。 Karoline指，「總統（特朗普）接受了全面檢查，包括診斷性血管檢查。雙側下肢靜脈多普勒超音波檢查顯示，總統患有慢性靜脈功能不全，這是一種良性且常見的疾病，尤其常見於70歲以上的老年人。」

慢性靜脈功能不全的早期信號

慢性靜脈功能不全的早期警訊常被低估，但若能提早辨識，將有助於及時獲得治療。以下是您需要留意的常見症狀：

腿部和腳踝腫脹：這是慢性靜脈功能不全最典型的症狀，特別是在久坐或久站後更為明顯。



腿部有「沉重」感：患者常會感覺腿部沉重、疲憊，甚至痠痛。



皮膚變化：由於血液淤積，小腿下部可能會出現皮膚顏色變深、變厚，甚至發癢的現象。



靜脈曲張：腿部可能出現扭曲、膨出的藍色或紫色靜脈。 如果不及時治療，慢性靜脈功能不全可能會導致更嚴重的併發症，如皮膚潰瘍和感染。



許多人會擔心慢性靜脈功能不全是否會危及生命。一般而言，慢性靜脈功能不全是一種常見且通常屬於良性的疾病，本身並不會直接致命。然而，如果長期不予理會或未經適當治療，它可能會導致一些併發症，例如皮膚潰瘍、嚴重腫脹或感染，進而影響生活品質，但這些情況通常可透過適當的醫療介入來管理。

誰是高危人士？ 盤點慢性靜脈功能不全４大風險因素

了解哪些因素會增加患上慢性靜脈功能不全的風險，有助於我們更好地預防和管理這種疾病。而主要的風險因素包括：

高齡：隨著年齡增長，靜脈瓣膜的功能可能逐漸減弱，導致血液回流不暢。



肥胖：過重的體重會對腿部靜脈施加額外壓力，增加靜脈功能不全的風險。



久坐不動的生活方式：長時間不活動會減弱小腿肌肉的泵血作用，影響靜脈血液回流。



長時間站立或坐立：某些職業或生活習慣需要長時間保持站立或坐姿，這會使腿部靜脈承受持續的壓力。



了解靜脈曲張的病情及成因（按圖👇👇👇）

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預防勝於治療：降低慢性靜脈功能不全的關鍵生活習慣

為了降低患上慢性靜脈功能不全的風險，我們可以從日常生活中培養健康習慣：

1. 保持活躍：規律的體育鍛煉，特別是走路，能有效促進腿部血液循環，強化小腿肌肉泵血功能。



2. 控制健康體重：維持理想體重有助於減輕腿部靜脈的壓力，降低發病風險。



3. 避免長時間不動：無論是久坐或久站，都應定時起身活動雙腿，或在座位上進行簡單的腳踝運動，促進血液流動。



4. 適時抬高雙腿：在休息或睡覺時，將雙腿略微抬高到心臟水平以上，有助於血液順利回流，減輕靜脈負擔。



別讓腿部悄悄「老化」！慢性靜脈功能不全的治療策略

對於已被診斷出慢性靜脈功能不全的患者，除了上述的生活習慣調整，醫學上也有多種治療與管理方案來改善狀況、緩解症狀並防止病情惡化。

生活方式管理（保守治療）



這是治療的基礎，也是最重要的一環。它包括持續穿著壓力襪，透過外部壓力幫助靜脈血液回流；保持規律運動，例如散步或游泳，以增強小腿肌肉泵血功能；維持健康的體重，以減輕腿部靜脈的壓力；以及在休息時適當抬高雙腿，促進血液回流。這些策略對於控制症狀和延緩疾病進程至關重要。

藥物治療



某些藥物可能用於緩解慢性靜脈功能不全引起的水腫、疼痛或炎症等症狀。然而，它們通常作為輔助治療，並非根治方法。

微創手術



對於症狀較為嚴重，或保守治療效果不佳的患者，醫生可能會建議進行微創手術。常見的術式包括靜脈消融術（利用熱能或化學物質閉合受損靜脈）或硬化療法（注射藥物使靜脈閉合）。這些手術的目的是閉合功能不全的靜脈，引導血液流向健康的靜脈，從而改善血液循環，減輕症狀。

慢性靜脈功能不全是一個值得我們關注的健康問題，尤其隨著年齡增長，患症的風險亦會愈來愈高。不過，透過了解其早期症狀，並積極調整生活方式，我們便能夠有效降低患病風險。

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