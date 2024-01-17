護膚｜年齡老化容易有「雞爪手」？6大原因導致皮膚爆青筋長皺褶

當年紀大了，伸出雙手竟然發現怎麼指關節明顯、肌膚也顯得單薄，甚至會有青筋浮現？其實隨著年齡老化的因素，手部的膠原蛋白和脂肪都會逐漸流失，形成「雞爪手」。



台灣台中榮民總醫院就曾經在Facebook特別分享，形成「雞爪手」的原因，主要是因為老化因素，導致皮膚變薄、肌腱跟靜脈血管較容易浮現，手上也會出現密密麻麻的皺褶及紋路。

甚至現在有許多女性追求骨感的身材過度減肥，會加快手部皮下脂肪的流失。另外皮膚科醫師陳昱璁也在粉專提到，雞爪手的特徵除了手筋浮凸骨骼更加明顯，也有著六個主要原因，預防也有小訣竅！

6原因致「雞爪手」爆青筋（按圖看清👇👇👇）

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1. 自然老化：隨著年齡增長，皮膚組織逐漸變薄，膠蛋白和彈性纖維的量減少，導致手部皮膚失去原有的豐滿度和緊緻度，皮膚會變得較薄，失去原有的彈性。除此之外，手部的皮下脂肪層也會逐漸變薄。脂肪層的減少會使得手部的血管和骨骼更加明顯，從而形成「雞爪手」的外觀。

2. 日曬紫外線損害：長時間暴露在陽光下，特別是未做好防曬措施，會加速皮膚老化，使皮膚乾燥和薄弱，手部靜脈和筋膜變得更加明顯。

3. 水分不足：老化使得皮膚的天然保濕因子和油脂分泌減少，皮膚長期處於乾燥狀態，缺乏足夠的水分和保濕，也會使手部皮膚變得更加薄弱，乾燥的皮膚更容易出現細紋和皺紋。很多女性朋友因為疫情的關係，狂噴酒精而使這種情形變得嚴重。

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4. 營養不均衡：營養不足或不均衡，特別是缺乏膠原蛋白生成或抗氧化的維他命和礦物質，如維他命C和 E，也會影響皮膚彈性和健康。

5. 重複的手部動作：長期做家事的家庭主婦、從事需要重複手部動作的工作者，因為手部經常承受壓力、磨損，而加速手部皮膚的老化過程。

6. 遺傳因素：個人的遺傳體質也可能對手部皮膚的老化程度有所影響。

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如何預防手筋浮凸？

1. 防曬：外出時記得為手部塗抹防曬霜，以減少紫外線對皮膚的傷害。

2. 保持手部皮膚水潤：勤於使用含有維他命C、E和玻尿酸的保濕護手霜，可以幫助提升手部皮膚的水分及彈性緊緻度，預防雞爪手生成。

3. 均衡飲食：多攝取富含蛋白質、維他命C和E等能促進膠原蛋白的合成及有益於皮膚健康的食物。

陳昱璁也提醒，雖然年紀大手筋浮凸是一個自然現象，醫療上也有微整注射和自體脂肪注射的方式可以延緩這一過程，維持手部的年輕，但平時也可以多加「愛護雙手」，就能夠避免雞爪手提早發生。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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