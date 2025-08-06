脂肪肝｜食藜麥真係可以逆轉脂肪肝？一文即睇4大護肝好處

脂肪肝是現代人常見的肝臟疾病，指的是肝臟積聚過多脂肪。根據香港中文大學的調查，超過四分之一的香港成年人患有脂肪肝。這種病症與現代都市人的生活方式、肥胖及糖尿病等密切相關。值得慶幸的是，脂肪肝在早期階段通常是可以逆轉的，而飲食調整正是其中一個關鍵改善方法。



代謝性脂肪肝到底是什麼？

脂肪肝指的是肝臟內脂肪異常積聚。正常情況下，肝臟的脂肪含量應低於5%；當這一比例超過5%，便屬於脂肪肝。脂肪肝主要分為兩大類：

• 酒精性脂肪肝（Alcoholic Fatty Liver Disease, AFLD）



由長期大量飲酒引致。酒精在體內代謝會增加肝臟負擔，令脂肪積聚於肝細胞內。

• 代謝性脂肪肝（Metabolic Dysfunction–Associated Steatotic Liver Disease, MASLD）



並非由酒精引起，而大多與代謝異常有關，包括肥胖、2型糖尿病、高血脂、高血壓及胰島素阻抗等。即使幾乎不喝酒，也可能因這些代謝問題而患上脂肪肝。很多患者初期並無明顯不適，但若未加以改善，長遠可能發展成肝炎、肝纖維化、肝硬化甚至肝癌。

肝病的５種徵兆（按圖看清👇👇👇）：

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吃藜麥能改善脂肪肝？

由於飲食不均及缺乏運動，代謝性脂肪肝的發病率逐年上升。近年來，愈來愈多營養師與醫生推薦以藜麥等天然食物作為飲食調整的選擇。

藜麥被譽為「超級穀物」，富含抗氧化物、膳食纖維及完整蛋白質，研究證實有助改善肝臟指標、減少脂肪堆積，並支持代謝健康。

藜麥改善脂肪肝的四大優勢

1. 減少肝臟脂肪積聚



藜麥含有豐富膳食纖維和高品質完整蛋白，有助改善新陳代謝，從而減少脂肪在肝臟的囤積。

2. 強效抗炎與抗氧化



藜麥蘊含多種抗氧化物，能對抗體內自由基，減輕氧化壓力，有助保護肝細胞免受損傷並降低發炎反應。

3. 提升胰島素敏感性



藜麥的低升糖指數有助穩定血糖，改善胰島素敏感性。當身體更有效利用胰島素時，肝臟的負擔也會相應減輕。

4. 促進體重管理



藜麥富含纖維和蛋白質，有助帶來長時間飽足感，幫助減少熱量攝取，利於體重控制。減重被公認為改善脂肪肝最有效的方法之一。

藜麥該怎麼吃、吃多少才合適？

即使是營養豐富的食物，也要適量攝取才能發揮最佳效益。專家建議每天可攝取約1/2至1杯熟藜麥，作為均衡飲食的一部份。以下是一些簡單的食用建議：

早餐：以藜麥代替燕麥片，加無糖杏仁奶、新鮮水果或堅果一起享用。



午餐/晚餐：可將藜麥拌入沙律，搭配烤蔬菜和瘦肉；或用藜麥取代米飯作為主食。



藜麥番薯煎餅食譜（按圖了解👇👇👇）

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藜麥是優秀的護肝食品，特別適合有意改善脂肪肝的人士。不過，重要的是要明白，藜麥只是健康生活的一環，而非「萬能靈藥」。改善脂肪肝，還需要從整體生活方式入手，包括減少攝取加工糖與飽和脂肪、控制體重、保持規律運動、管理壓力及提升睡眠質素等。

最後，若你打算作出重大的飲食改變，建議先諮詢醫生或營養師意見，根據個人健康狀況制定最合適的方案，讓你在守護肝臟健康之餘，也能享受美味營養的生活。

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