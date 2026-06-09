27歲就要通波仔？醫生揭高膽固醇可源自遺傳 單靠改善生活未必夠

很多人看到體檢報告上的膽固醇數字「輕微超標」，都不太在意，心想：「我又不胖，應該沒事吧？」或者「等老一點再吃藥也不遲。」但心臟科專科醫生梁世宙警告：壞膽固醇對血管的傷害是逐年累積的¹，控制膽固醇的關鍵在於「早」—— 越早達標，血管越安全！



血管塞了七成，可能完全沒症狀？壞膽固醇是「沉默殺手」

梁世宙醫生指出，壞膽固醇的超標初期通常毫無感覺²。膽固醇積聚在血管裡，過程可以長達數年甚至數十年³。「當心血管輕微或中度收窄時，大部分人沒有任何症狀。」梁醫生解釋，「即使惡化到嚴重收窄七成，有些人仍可能完全沒感覺，甚至第一個病徵就是猝死¹。」

這就是為什麼壞膽固醇被稱為「隱形血管殺手」。

膽固醇真的有好壞之分？關鍵在於「載體」

梁醫生從醫學角度解釋：膽固醇本身是製造荷爾蒙和細胞壁的重要物質，沒有好壞之分⁴。之所以分「好」與「壞」，是因為它們的「載體」不同：

低密度脂蛋白（LDL）：像「搬運工」, 把肝臟製造的膽固醇送到血管，容易令血管硬化、收窄。



高密度脂蛋白（HDL）：像「清潔工」，把血管中的膽固醇帶回肝臟處理⁴。



因此，醫生通常會特別關注低密度脂蛋白（LDL）的水平。

根據2025年歐洲心臟病學會指引⁵ ：

· 一般健康人士：LDL 應低於 3.0 mmol/L

· 高危人士（如糖尿病、中度慢性腎病）：LDL 應低於 1.8 mmol/L

· 非常高危人士（如曾做「通波仔」或中風）：LDL 應低於 1.4 mmol/L⁵

40歲 vs 60歲控制膽固醇，差別有多大？血管像「陳年污垢」

梁醫生強調：「控制膽固醇，不只是看當下的數字，更要看血管被『浸壞』了多久⁶ 。」

他提出一個簡單的概念：

LDL 超標數值 × 超標的時間長短 = 血管總受損程度⁶

舉例來說，兩位60歲的病人，若壞膽固醇數值相同：

· 病人A從40歲就開始控制達標

· 病人B到60歲才開始處理

梁醫生說：「病人B比病人A多了20年讓血管受高濃度壞膽固醇影響。」他用水渠比喻：污垢積得越久，水渠就越容易堵塞。即使60歲才壓低數字，過去的「血管負擔」已經造成實質傷害。

戒口、運動未必能斷尾？遺傳才是關鍵

很多人怕吃藥，想單靠飲食和運動控制膽固醇。但梁醫生強調：「我們體內約七至八成的膽固醇是由肝臟自製的，從飲食中吸收的只佔兩至三成⁷ 。」

「我見過最年輕的『通波仔』病人只有27歲，這類年輕患者的膽固醇問題，大多來自基因遺傳⁸。」梁醫生解釋，對於這類「天生高風險」的人，單靠戒口或運動很難達標⁹。

一般建議先嘗試半年到一年改善生活模式；若效果不理想，就應考慮藥物治療。目前治療以口服藥為主，若效果不足或出現副作用，還有藥效更強的「降膽固醇針劑」可選擇，能更精準降低LDL¹⁰。

醫生建議：20歲就該做第一次膽固醇檢查

為及早識別風險，梁醫生建議¹¹：

20歲：進行第一次檢查，排除遺傳性高膽固醇



20-40歲：若首次正常，每5年檢查一次



40-65歲：每1至2年檢查一次



65歲以上：每年檢查一次¹¹



日常生活中，他建議每週進行150分鐘有氧運動，並加入兩次負重訓練（如深蹲），同時定期監測血壓、血糖，並徹底戒煙，全面保護心血管健康¹²。

梁醫生最後坦言：「吃一輩子藥聽起來很沉重，但如果是為了彌補基因的不幸，保護血管免受不可逆的損傷，這是無可避免的選擇。」

心臟科專科醫生梁世宙

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MAT-HK-2600142-1.0-05/2026

參考文獻

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2. Mayo Clinic. Arteriosclerosis / atherosclerosis: Symptoms & causes.2024 September 20. Available from: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/arteriosclerosis-atherosclerosis/symptoms-causes/syc-20350569. [Last accessed 2026 May 11]

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8. Mayo Clinic. Familial hypercholesterolemia: Symptoms and causes. 2025 August 9. Available from: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/familial-hypercholesterolemia/symptoms-causes/syc-20353755. [Last accessed 2026 May 11]

9. Ahmad Z, et al. J Clin Lipidol. 2026;20(4):708-37.

10. Blumenthal RS, et al. J Am Coll Cardiol. 2026 Mar 13:S0735-1097(25)10254-4. doi: 10.1016/j.jacc.2025.11.016. Online ahead of print.

11. MedlinePlus. Cholesterol Levels: What You Need to Know. Available from: https://medlineplus.gov/cholesterollevelswhatyouneedtoknow.html. [Last accessed 2026 May 11]

12. Mayo Clinic. Top 5 lifestyle changes to improve your cholesterol. 2026 January 21. Available from: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/high-blood-cholesterol/in-depth/reduce-cholesterol/art-20045935. [Last accessed 2026 May 11]