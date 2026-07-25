精神健康｜週末「床上擺爛」舒壓定抑鬱先兆？拆解Z世代躺平迷思

告別了一整星期忙碌的工作或學業，週末早晨醒來，你是否也曾只想把棉被蓋過頭，拿著手機在床上由早滾到晚？吃喝都在床上解決，連下床去洗手間都要做足心理準備——這種在 Z 世代（Gen Z）之間流行的現象被稱為「Bed Rotting」（床上擺爛），近年在 TikTok 等社交平台上引發熱烈討論。



不少人都認為，這種完全不生產、不社交的「擺爛時間」，是現代人在高壓生活中的救命稻草。然而，多國心理學家與睡眠專家卻陸續發出警告，適度的休息固然重要，但如果「爛在床上」變成了常態，背後可能藏著不可忽視的心理與身體健康危機！

數據證實： Z 世代每年花三星期在「床上擺爛」！

以為這只是少數人的懶散習慣？根據美國床墊公司 Amerisleep 的一項調查顯示，當地人平均每年會花 364 個小時「爛在床上」，相當於整整 15 天不吃不喝不睡只躺在床上放空。

而在年輕的 Z 世代中，這個現象更為普遍。他們每年平均花 498 個小時（約 21 天）擺爛，高達 89% 的年輕受訪者坦承自己有這個習慣。甚至有 57% 的人表示，曾經專程請年假或病假，只為了能留在家中床上擺爛一整天。

為什麼我們如此渴望「躺在床上」？

這種現象的流行，反映了現代人面對的深層困境。紐約哥倫比亞大學心理學者指出，Z 世代與年輕上班族往往承受著來自工作、學業、家庭與社交網絡的多重壓迫與倦怠感。

加上現代社會文化普遍過度崇尚忙碌與高效率，讓許多人在放空時容易產生「我怎麼可以不事生產」的罪惡感。而在「床上擺爛」就好像給自己一個名正言順的許可證——在被窩這塊小小的安全區裡，暫時甩開所有責任與社會期望，尋回失控生活中的自主權。

在極短時間內，這種「與世隔絕」確實能幫過載的神經系統降溫，紓緩過度緊張的身心。

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舒適背後藏危機 專家拆解「擺爛」隱患

偶爾躺平放空確實能減壓，但專家提醒，「擺爛」這件事絕對是適可而止。若時間拉得太長或變成日常習慣，可能適得其反：

1. 大腦產生混淆



睡眠專家強調，床鋪最理想的功能應僅限於睡眠與親密行為。當你長時間在床上刷手機、看劇甚至吃東西，大腦對床的認知就會變得混亂。

到了晚上真正要入睡時，身體根本分不清現在到底是「該睡覺」還是「該擺爛」，進而引發或加重失眠，造成生理時鐘紊亂。

2. 身停腦不停



許多人邊躺著邊不斷刷社交媒體或短影片，以為身體不動就是在放鬆。但臨床專家指出，當大腦持續接收社群資訊與娛樂刺激時，神經系統依然處於高度活躍狀態。這種「體感在休息、神經在運作」的矛盾，無法讓人獲得真正有質量的深度修復。

3. 陷進「越躺越低落」的情緒黑洞



心理學在治療情緒低落時有一個核心概念稱為「行為活化」，即透過主動參與喜歡或有意義的活動來帶動正向情緒。

「床上擺爛」正好相反。當人因為焦慮或心情低落而選擇逃避到床上時，長時間的停滯與社交孤立，只會讓人停留在原有的低落狀態中。隨著堆積未處理的工作與生活瑣事愈來愈多，隨之而來的自責與罪惡感，往往會讓情緒掉入更深的惡性循環。

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專家傳授如何「健康地」有意識休息？

休息不是罪過，關鍵在於我們如何「有意識地修復」，而非「逃避式癱瘓」。如果真的想在週末給自己一個「躺平日」，不妨參考專家的具體建議：

設定時間與頻率界線：



將賴床時間控制在 30 分鐘至 1 小時內，且絕對不要讓它變成每天的習慣。如果發現自己連續擺爛超過一至兩天，就要提高警覺。

切換活動內容：



擺爛時試著放下手機，改為聽音樂、看實體書、寫日記或做簡單的冥想放鬆。減少電子螢幕帶來的資訊過載，才能讓大腦得到真正休息。

維持微量活動：



不必馬上進行劇烈運動，哪怕只是起來喝杯水、去陽台曬曬太陽，或是做個簡單伸展，都能促進體內血清素與多巴胺的分泌，幫助提振情緒。

事後自我檢視：



在結束這段休息後，誠實地問自己：「現在的我，感到煥然一新還是更加疲憊與自責？」如果答案是後者，代表「床上擺爛」並不適合現在的你，是時候嘗試其他休閒方式了。

休息是為了走更長遠的路，但真正的休息應該能恢復能量，而非單單浪費生命。如果發現自己已經無法離開床鋪、對以往喜歡的事物失去興趣，這可能已經超出了單純疲勞的範疇，這時候尋求專業心理諮商或醫生協助，才是對自己最貼心的照顧。