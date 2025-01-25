精神健康｜高壓工作讓大腦超前老化15歲？5心法減壓預防職業過勞

職場高壓環境下，員工長期處於過勞狀態，不僅對身心健康造成嚴重影響，甚至可能導致大腦提早衰老。



台灣身心科醫師周伯翰分享一名高階主管身心都崩壞的例子，他勞心勞力賣命無度地工作，讓工作跨越了生活界線後，身體發出的求救訊號竟是大腦不好使了，快速老化的程度真令人嘡舌！

預防職業過勞5大心法（按圖率先了解👇👇👇）

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高壓工作讓大腦超前老化15歲！

周伯翰分享台灣一名50歲電子公司高階主管Y的案例。Y長期處在高壓、長工時的工作環境，連休假都會挪出時間工作。結果，他開始對工作產生排斥感，每天上班前感到害怕，擔心無法勝任任務。記憶力下降、頻繁失眠、頭痛、腸躁症反覆發作，無法專注工作，對未來感到恐慌與絕望。

周伯翰說，Y好不容易願意來門診，他透過NIRS為他進行大腦功能偵測，發現患者是長期「職業過勞」導致的抑鬱症狀。透過「大腦年齡檢測」，患者的大腦在長期沒有妥善休息的高壓工作中，竟然比實際年齡老了15歲！經過藥物治療與心理諮商後，患者的症狀才逐漸改善，重返職場。

職業過勞涉及多重健康危機

周伯翰指出，根據世界衛生組織WHO的定義，「職業過勞」是未能好好處理工作壓力的結果。它涉及對工作產生持續、消極情緒，還有一種無能為力的感受。這種耗竭感無法透過正常休息得到有效釋放。過勞除了會產生失眠、抑鬱等心理症狀，長期下來也容易導致高血壓、糖尿病，甚至影響大腦功能和短期記憶等健康危機。

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預防職業過勞的5大心法

台灣周伯翰醫師提供了以下5項建議，幫助預防職業過勞：

1. 調整工作目標：

與上司討論調整工作型態與工作量，依照重要性順序逐漸完成。如果工作情況難以改變，最好考慮換場域。

2. 尋求支持：

向同事、朋友傾訴，抒發壓力。有人能同理自己的壓力，對抗倦怠非常重要。

3. 練習放鬆技巧：

透過瑜伽、冥想、太極或深呼吸等活動，幫助減輕壓力。

4. 保持規律運動：

定期運動可以幫助應對壓力，暫時遠離工作。

5. 確保充足睡眠：

讓大腦充分休息，保護身體健康。

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台灣周伯翰醫師提醒，如果職業過勞已經嚴重影響工作與日常生活，產生類似抑鬱症狀，建議立即尋求專業的身心科醫師協助，不要怕麻煩，抗拒就醫。

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【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

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