吃頓快餐竟然吃到進了急診室！福州一名48歲男子日前進食快餐後竟腹部絞痛，陷入「連環劇烈嘔吐+瘋狂腹瀉」的慘狀，結果需緊急就醫。原本以為只是普通的急性腸胃炎，直到糞便細菌培養結果出爐才揭開真相，元凶竟是「副溶血性弧菌」！這種弧菌最愛藏在海鮮或被海產品交叉污染的熟食裡，變成容易令人感染的「夏日刺客」。



盛夏高溫持續，不少上班族午餐習慣點涼拌雞絲或生鮮刺身等食物，但稍不留神便可能引致集體食物中毒。台灣衛福部疾管署及香港食物安全中心近日相繼發出警告，指夏季為急性腸胃炎的高發期，若食物長時間放在室溫環境，副溶血性弧菌等致病菌感染個案將顯著上升。



台灣衛福部疾管署及香港食物安全中心近日相續發出警告，指夏季為急性腸胃炎的高發期，若食物長時間放在室溫環境，副溶血性弧菌等致病菌感染個案將顯著上升。（AI生成圖片）

【真實個案】

據福州政府機構通報，福建福州一名48歲男子日前吃完一頓普通快餐後，突發劇烈嘔吐、水瀉及肚臍周圍陣發性絞痛求醫。男子發病前無飲酒，亦未吃生冷海鮮，惟糞便培養竟驗出常見於海產的「副溶血性弧菌」。副溶血弧菌的增殖速度十分驚人，在20℃至37℃的適宜温度下，被污染的食材只需放置4至6小時，就會繁殖出足以致病的菌群。專家警告，頻繁吐瀉可致重度脫水，市民及餐飲業必須嚴格實行生熟食物分開處理，而食物烹煮後亦應盡快享用。

不少人午餐習慣點涼拌雞絲或生鮮刺身等食物，但稍不留神便可能引致集體食物中毒。（AI生成圖片）

30℃以上室溫 放1小時細菌呈爆發式倍增

高溫環境是細菌繁殖的天然溫床，當環境溫度超過30°C時，食物在常溫下放置超過1小時，病菌數量就會呈現爆發式倍增。台灣衛生福利部數據顯示，夏季為食品中毒事件的高峰期，許多上班族習慣將外賣便當放在辦公桌上，等忙完工作再吃，這段時間足以讓食物變質。特別是海鮮生食、未經徹底加熱的涼拌菜、含蛋黃醬的沙律，極易滋生副溶血性弧菌或金黃色葡萄球菌。

香港食物安全中心亦指出，細菌產生的某些毒素具備耐熱性，即使事後再將食物微波加熱，亦無法完全消除中毒風險。夏天容易吃壞肚子？醫生教5步判斷食物中毒 6大危險狀況即就醫

高溫環境是細菌繁殖的天然溫床。當環境溫度超過 30°C 時，食物在常溫下放置超過 1 小時，致病菌數量就會呈現爆發式倍增。（AI生成圖片）

上班族吃外賣4大防毒守則

為了避免把外賣吃成「細菌炸彈」，市民必須掌握以下保存與食用的守則：

１）送達後盡快食用：外賣送達後應於1小時內吃完。如果無法立即食用，必須放進4°C以下的雪櫃保存。

２）徹底加熱再吃：熟食若經過冷藏，食用前必須加熱至中心溫度達75°C以上。

為了避免把外賣吃成「細菌炸彈」，熟食若經過冷藏，食用前必須加熱至中心溫度達75°C以上。（AI生成圖片）

３）少點高風險菜式：夏季外賣盡量減少刺身、生海鮮、未熟蛋及含生菜的涼拌菜。

４）觀察異味與質地：若發現食物有酸味、黏液或異常氣味，切勿隨意嘗試，應立即丟棄。

吐瀉後緊急處置與中醫調理

若不幸出現上吐下瀉、腹痛或發燒等食物中毒症狀，首要任務是防止脫水。據衞生署長者健康服務的《食物中毒》指出，食物中毒徵狀視乎致病原與進食量而定，受細菌或病毒感染者，通常於1至36小時內出現腹瀉、嘔吐及發熱；中雪卡毒則會引致麻痺、冷熱感覺顛倒，嚴重可致命。護理上，患者應及早求醫，並飲用加鹽清水或運動飲料以補充電解質防脫水，但切勿自行服用止瀉或止嘔藥，以免僅短暫掩蓋徵狀而未能治本。腸胃炎｜5常見細菌致急性腸胃炎！吃「20倍粥」補充水分及電解質

若不幸出現上吐下瀉、腹痛或發燒等食物中毒症狀，首要任務是防止脫水，患者應及早求醫。（AI生成圖片）

從中醫角度分析，夏日急性腸胃炎多屬濕熱交蒸或飲食不潔引發的脾胃損傷。中醫師建議，在症狀緩解後的恢復期，可選擇以下食療進行脾胃調理：

１.陳皮白朮粥：取陳皮5克、白朮10克、粳米50克。先將藥材煎水取汁，加入粳米煮粥。具理氣健脾、和胃止嘔之效，適合吐瀉後脾胃虛弱、食慾不振者。

２.按壓穴位緩解不適：

一）內關穴：位於手腕橫紋上兩寸，兩筋之間。按壓可止嘔和胃。

二）足三里穴：位於膝眼下三寸，脛骨旁開一橫指。按壓有助調理脾胃、補中益氣。