食物中毒、腸胃炎怎樣分辨？醫生提醒：身體現3症狀應盡快就醫

香港、台灣均是美食天堂，新奇百變的食物應有盡有，若處理不當就容易引發食物中毒或腸胃炎，這兩種疾病雖然表現出類似的症狀，如腹痛、嘔吐和水狀腹瀉，但它們的成因及應對方式有所不同。



「食物中毒」誤食有害細菌、病毒或毒素 影響兩人以上

台灣台北市立聯合醫院中興院區急診科主任洪子堯表示，食物中毒通常由食用了含有有害細菌、病毒或毒素的食物引起，如肉類、海鮮未煮熟或食物保存不當。例如台灣寶林茶室食物中毒事件，就是由於食物不當處理導致的唐菖蒲伯克氏菌滋生。而食用受污染食物的多數人會出現程度不一的症狀，通常影響2個以上的人。

食物中毒常見4大物質（按圖👇👇👇）

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「胃腸型感冒」由病毒引起 酒精無法殺死病毒、應徹底洗手

腸胃炎（胃腸型感冒）多由病毒引起，如諾如病毒、輪狀病毒，通過接觸受污染的物體接觸傳染或人糞口方式傳播（接觸分泌物後，沒有使用肥皂洗手）。而酒精無法有效殺死這些病毒，需要使用肥皂和水徹底清潔雙手以預防感染，肥皂清潔時間要有七步驟（內外夾弓大立腕），且搓洗20秒以上。

5大腸胃炎細菌（按圖了解👇👇👇）

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出現症狀應就醫 避免惡化影響健康

若要避免食物中毒或腸胃炎，洪子堯醫師建議，使用肥皂和水勤洗手，尤其是在處理食物、用餐前後和上完廁所後；確保食物充分煮熟，避免食用未經檢查或過期的食品；腹瀉或嘔吐時，應增加水分攝取。可考慮購買藥局的電解質水，避免高糖分的運動飲料，因其電解質含量通常不足。

此外，洪子堯醫師提醒，有以下症狀就需要趕快就醫：

1. 脫水跡象：持續嘔吐或腹瀉導致口渴、少尿、皮膚乾燥等。

2. 劇烈或持續腹痛：腹痛劇烈或不間斷，或大便中有血或膿，可能需要抗生素治療。

3. 高燒：體溫超過38.5°C，尤其症狀持續不緩解。



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