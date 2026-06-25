夏天容易吃壞肚子？醫生教5步判斷食物中毒　6大危險狀況即就醫

炎熱天氣也是食物中毒好發的季節，不過有些人可能在出現腹痛、腹瀉、嘔吐等症狀後，一時無法分辨究竟是單純腸胃不適，還是發生了食物中毒。



台灣秀傳醫療體系中部院區黃士維院長提醒，食物中毒和一般「吃壞肚子」症狀相似，不過二人或二人以上攝取相同的食品而發生相似的症狀，即可被視為疑似食品中毒事件。若是食物中毒，回想最後一餐吃了什麼、幾小時後開始不舒服，並且在就醫後告知醫護人員，可為臨床提供判斷病原體的重要線索，他也教大家用以下5步驟緊急判斷，以防延誤送醫治療。

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1. 留意共同飲食史 同桌多人陸續發病應警覺

黃士維院長指出，食物中毒最關鍵的線索是「共同飲食史」。當出現嘔吐、腹瀉、腹痛等不適時，應留意與自己一起吃飯的人，是否也在相近的時間點有類似症狀，若有同桌多人陸續發病，即可視為食物中毒的重要警訊之一。相較之下，若是個人的腸胃不適，多半只有自己出現症狀。

2. 食物中毒發病較快 從時間初步判斷可能毒素

食物中毒和一般腸胃炎另一個重要差異，就是發病速度明顯較快。黃士維院長表示，不同病原體或毒素，從進食到出現症狀的時間也有差別。若在進食後30分鐘至2小時內發病，需提高警覺是否是金黃色葡萄球菌毒素，常見於便當、飯糰或手工製品，且患者多以嘔吐為主，較少發燒。

若在6至24小時內開始出現腹痛、腹瀉和發燒，則可能與沙門氏菌或腸炎弧菌有關，常見於生肉、生蛋或海鮮類食品。至於超過24小時後才陸續發病，則可能與其他病毒或細菌感染有關，如諾羅病毒（諾如病毒）或李斯特菌等，症狀可能持續更久，也可能較為嚴重。

3. 觀察症狀組合也可區分 1藥別亂吃

黃士維院長說明，食物中毒與急性腸胃炎症狀高度重疊，但若出現幾種特定症狀組合，包括嘔吐遠比腹瀉嚴重、腹瀉帶血或黏液、高燒超過38.5°C合併腹瀉，以及出現手麻、視力模糊、肌肉無力等神經症狀，更應立即提高警覺。

不少人腹瀉時會自行服用止瀉藥，對此他提醒，在有些情況下若強行止瀉，可能使毒素滯留體內更久，反而延長病程，因此不建議自行亂服止瀉藥。

4. 別忘了保留「可疑食物」 記下這些資訊助衛生單位調查

人們懷疑可能發生食物中毒時，也常忽略「保留可疑食物」的重要性。黃士維院長建議，若懷疑特定食物造成中毒，應先將剩餘食物冷藏保存，保留食物樣本可協助衛生單位更快釐清病原，保護自己與他人。若為外食、餐廳聚餐或便當，也應同步記錄店家名稱和地址、用餐時間、菜色，以及同桌發病人數與症狀，作為後續通報的依據。

5. 出現6狀況立刻就醫 4族群要警惕

黃士維院長提醒，居家觀察最重要的是判斷何時應放棄「自救」，如果出現以下狀況，應立即就醫：

持續高燒超過38.5°C未退。

腹瀉帶血，或糞便呈現黑色柏油狀。

嚴重嘔吐，完全無法進食補水。

出現手麻、視力異常、肌肉無力等神經症狀。

嚴重脫水（尿量極少、極度口渴、意識不清）。

症狀超過48小時未改善。



另外，李斯特菌感染對胎兒風險較高，因此孕婦出現食物中毒症狀，更要提高警覺；此外，65歲以上長者、嬰幼兒及兒童、孕婦，以及免疫力低下或慢性病患者也屬於高風險族群，皆需及早接受醫療評估與處置。

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