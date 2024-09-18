腸胃炎｜5常見細菌致急性腸胃炎！吃「20倍粥」補充水分及電解質

天氣依舊高溫，很多人動不動就腹瀉，台灣桃園鴻林診所腸胃科醫師鄭泓志表示，亂吃東西會讓腸胃被細菌感染後發炎，出現腹痛、腹瀉、食慾不振的情況。



這時期吃一物就能養胃，幫腸胃提供能量，有助迅速恢復健康。

5大腸胃炎細菌（按圖了解👇👇👇）

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鄭泓志整理5個導致急性腸胃炎的常見細菌，如下：

1. 大腸桿菌

廣泛存在人類及動物腸道內，可能會因糞便污染食物或水源而攝入，有時只需微量的沾染就可能致病；除食物以外，游泳玩水時也容易接觸到大腸桿菌。所以如廁後務必徹底清潔手部再處理食材，游泳時也盡量避免生飲池水或溪水。

2. 仙人掌桿菌

常附於澱粉類食物如米飯中，會產生神經毒素而致病，毒素有兩種、分別會造成腹瀉或嘔吐。

仙人掌桿菌以孢子型式存在於生米，烹煮後馬上食用雖沒有問題，但若在常溫下放置過久，細菌就會活化生長而產生毒素，建議當餐吃完米飯後就冰冰箱，或隔餐勿食以保健康。

9種不能生吃的食物﻿（按圖👇👇👇）

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3. 沙門氏菌

世界前3大食物中毒案件的成因，最適宜的生長溫度是35～37℃，多因為野生動物、蟑螂、老鼠等生物接觸食品而污染，多附著於牲畜肉品、乳品、豆製品等含蛋白質的食物，症狀除了上吐下瀉外，亦可能發生38～40℃高燒，所以要注意環境清潔外，食物要加熱處理再食用。

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4. 金黃色葡球菌（金黃葡萄球菌）

加熱80℃達30分鐘以上才能殺死；常見於在常溫下放置過久的肉類、蛋製品、乳製品、盒餐、生菜沙律、蛋黃醬、糕餅等食物，會出現嘔吐症狀，連帶有腹痛、腹瀉及輕微發燒。調理食物時，環境、容器、手部皆須保持清潔，定期打掃消毒。

5. 腸炎弧菌

多存在溫暖沿海地區，在30～37℃ 生長情形最佳，生鮮海產、魚蝦貝類易受污染，可能透過菜刀、砧板等器具傳染。腸炎弧菌在台灣的中毒率第一，常見症狀為嘔吐、腹瀉、腹痛、發燒等。建議在處理生鮮食材時，處理生、熟食的菜刀、砧板、容器皆需分開，避免生食病菌交叉污染。

急性腸胃炎該吃什麼？

鄭泓志表示，除感染金黃色葡萄球菌會給予患者抗生素治療外，有些細菌感染未必適合抗生素，醫師會開立緩解症狀的藥物治療，建議患者可多補充電解質以免脫水。另外，他還透露一妙招養病，建議患者及親友可以準備20倍粥（薄鹽米湯）補充水分和電解質來恢復健康。

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二十倍粥怎麼做？

鄭泓志補充說明，二十倍粥是1杯米加20杯水煮成的米湯，熬煮完後打成稀爛的狀態，再加半茶匙的鹽巴即可，簡單地說，就是薄鹽米湯。它能夠提供患者必要的水分和電解質，而且內含的澱粉也能為身體提供能量，有助於恢復健康。

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