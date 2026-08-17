腎結石｜OL忙到無時間喝水！突發腹痛送院　揭患腎結石引發腎積水

都市人經常是忙到「得閒死唔得閒病」，甚至忙到忘了喝水，結果帶來嚴重後果！

內地一名女子在辦公室內長期久坐、常忘了要喝水，更將腰腹隱痛誤認是疲勞，直到突發劇痛求診，才確診輸尿管結石引發嚴重腎積水。



不少人因工作繁忙，數小時不喝水，直至察覺口乾才狂灌一大杯。專家警告這種「乾渴才喝、一喝暴飲」的行為屬於無效補水，會抑制抗利尿激素分泌，使水分未被細胞利用就化為尿液排出。長期缺水更會令尿液中的草酸與鈣離子濃度飆升，大幅增加腎結石與高尿酸血症風險，並加重血管及心腎負擔。



缺水｜有喝水身體還缺水？6徵兆隱形缺水恐代謝免疫神經功能衰退

許多久坐辦公室的上班族，經常一忙起來就幾個小時不喝水，直到口乾舌燥才拿起水樽一口氣狂灌一大杯。（AI生成圖片）

真人案例：OL忙工作忘喝水 腹痛急送院

據《今日熱點網》報道，無錫一名48歲外貿從業者林女士（化名），平時工作節奏極快，經常長時間盯着電腦久坐，忙起來完全忘了要喝水，而且有高鹽重口味的飲食習慣。林女士其後出現腰腹部隱痛，她還以為只是工作勞累所致，所以未予重視，直到突發劇痛求診，才發現是左輸尿管下段結石並引發了嚴重的腎積水，若不及時處理，恐會出現不可逆轉的腎功能損害。

口渴才喝水 尿液濃縮易誘發腎結石與高尿酸

根據《早安健康》與《健康2.0》採訪腎臟科醫師的最新分析，人體的下視丘設有滲透壓感測器，當身體開始感覺到「口渴」時，代表體內水份早已流失達體重的1%至2%，此時血液濃縮、腎臟過濾速率下降，尿液中的草酸、尿酸與鈣離子濃度顯著升高，長時間處於此狀態是誘發腎結石與高尿酸血症的直接原因。

當人體開始感覺到「口渴」時，血液濃縮、腎臟過濾速率下降，尿液中的草酸、尿酸與鈣離子濃度顯著升高，長時間處於此狀態是誘發腎結石與高尿酸血症的直接原因。（AI生成圖片）

一口氣狂灌500毫升？腎臟根本吸收不了

當人體在極度缺水時突發性暴飲超過500毫升的水分，胃部充盈會迅速抑制抗利尿激素（ADH）的分泌，這會導致水分未經細胞徹底利用就直接被腎臟轉換為尿液排出，造成「喝得多、排得快」的無效補水，對於心臟或腎功能原本較差的人士，甚至可能誘發水腫或心臟負擔過重。

當人體在極度缺水時突發性暴飲超過500毫升的水分，胃部充盈會迅速抑制抗利尿激素（ADH）的分泌。（AI生成圖片）

最佳飲水排毒黃金時間：3個關鍵時間點指引

為了促進體內代謝廢物順利排出並保護腎臟，專家建議建立以下3個「關鍵時間點」補水習慣：

1.起床後一杯溫開水（200-250 ml）：經過一整夜的呼吸與隱性出汗，晨起時血液較為濃縮。起床後小口飲用溫水，能迅速降低血液黏稠度並刺激腸胃蠕動，並將夜間積聚在腎臟的代謝廢物沖刷出體外。

2.兩餐之間分次補充（每小時100-150 ml）：在工作期間養成手邊放水杯的習慣，每隔一小時補充幾口水，保持尿液呈現淡黃色或透明無色的健康狀態。

3.睡前一小時補充少量水（100 ml）：睡前適量飲水能預防夜間血液過度濃縮，降低清晨心血管事件的發生機率；但應避免大量飲水以免引發夜尿影響睡眠質量。

為了促進體內代謝廢物順利排出並保護腎臟，專家建議建立這3個「關鍵時間點」補水習慣。（AI生成圖片）

警號與就醫建議：觀察尿液與體表水腫徵兆

若平時發現尿液顏色長期呈現深黃色、伴有大量濃密泡泡且不易散去，或出現眼瞼與下肢水腫等情況，代表體內水分平衡或腎臟過濾功能可能已有異常，應盡快前往腎臟內科進行尿液與腎功能檢查。腎結石｜夏天不愛喝水易致腎結石！4喝水技巧預防這些水果可補水