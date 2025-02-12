缺水｜有喝水身體還缺水？6徵兆隱形缺水恐代謝免疫神經功能衰退

水可以說是生命的基礎，是人體內含量最多的成分，體液佔人體重70％左右，是維持正常生理機能所必需，只要失掉15%的水，生命就有危險。



現代人經常容易忘了補水，常有快要感冒、昏昏欲睡、皮膚差的困擾，很多時候是身體缺水的警訊，若沒有喝足夠的水，就會不知不覺成為「隱性缺水人」。

隱形缺水6大徵兆（按圖👇👇👇）

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明明有喝水身體還是會缺水？

也許你會疑問，明明自己都有在喝水，也沒有到戶外運動流汗，為什麼身體會有缺水的現象？其實就算你待在室內什麼都不做，人體還是每天會透過呼吸流失300至400毫升的水。而且除了尿尿、流汗、呼吸之外，身體每天還會額外蒸發300~400毫升的水分，統稱為「無感流失」。

很多人都是覺得口渴時才想到要喝水，還是建議忙碌之餘還是要平均飲水時間，通常等到口渴才喝水時，代表身體已經處於缺水、脫水的狀況，長期下來反而對身體不好。

隱形缺水的6大徵兆

當人體水分不足時，血液的滲透壓會增加，並活化下視丘，促進腦垂腺後葉釋放抗利尿激素，促進腎小管對水分的再吸收，濃縮尿液，因此當尿液變黃並且口渴這都表示身體已經極度缺水。

一但大腦發出「補充水分」訊息卻不予理會時，人體逐漸習慣缺水，甚至習慣口渴、頭痛、心悸、倦怠感，形成隱性缺水人，無形中腎臟功能與各個器官、代謝免疫神經功能都逐步衰退。以下是隱形缺水的6大徵兆：

1. 失眠頭痛、注意力無法集中、工作效率低、白天有很強的睡意

2. 代謝變差：血糖、血壓、血脂肪、尿酸偏高

3. 尿液偏黃泡泡多

4. 口腔黏膜乾燥

5. 食慾不振、消化不良、便秘

6. 全身無力、肌肉痛、腿抽筋



若有符合缺水人條件，真的要定時喝水補充水分，不然很多器官都會慢慢生病，造成泌尿道感染、結石、痛風、心血管疾病等三高、代謝疾病，甚至心肌梗塞。

6種疾病引發口乾舌燥（按圖看清👇👇👇）

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一直感到口渴也可能是疾病因素！

明明喝很多水卻還是覺得口乾舌燥，除了可能為服用特定藥物（例如：血壓藥、鼻過敏藥物、抗抑鬱劑）外，還可能和特定疾病有關：

- 糖尿病患者：血糖若控制不好，容易口乾舌燥

- 乾燥症：本身分泌液體腺體異常



若有定時補充水分，一天的喝水量也符合身體所需的量，卻還是一直感到口渴，就可能是疾病造成。建議儘速尋求專業協助，避免疾病惡化。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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