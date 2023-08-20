腎結石｜40歲台男經常腰痛排尿困難　流汗量多喝水量少增患病風險

台灣40多歲的游先生，近期常感左側腰部疼痛，上小便時變得很難排出，至泌尿科看診、安排斷層檢查後，發現左側輸尿管被一顆約1.5厘米的結石卡住，腎臟內也有數顆小於1厘米的結石。



台灣恩主公醫院泌尿科莊德彥醫師提醒，夏天氣溫一再刷新紀錄，民眾如果流汗量多，喝水量少，產生腎結石的風險就會增加。

腎結石高危險族群有哪些？（點擊下圖看清👇👇👇）

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什麼是腎結石？跟尿路結石差在哪？

莊德彥解釋，水分代謝需要由腎臟過濾，形成尿液後才會排出，所謂「尿路」指的是腎臟、輸尿管、膀胱、尿道等處產生的結石，就稱為尿路結石。

腎結石為腎臟的代謝物，在尿液裹形成堅硬的結晶沉積物，並累積在腎臟。他指出，腎結石初期因體積偏小較無感，但久而久之，結石體積變大會造成排尿系統阻塞。

此時病人會產生陣發性的鈍痛或絞痛，疼痛感會在患者側脊肋骨、背、腰、下腹等等。不過這些症狀因人而異，通常患者普遍有「腰痛」現象。

其中最容易辨識腎結石的就是「血尿」，伴隨腹脹、腹瀉、嘔吐等，莊德彥點名，尤其男性尿液中容易形成節石的成份濃度比女性高，有症狀出現就要趕緊就醫。

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高危險族群有哪些？

夏天炎熱是腎結石好發季節，根據統計，在台灣10人就有1人是腎結石患者。好發年齡為30到50歲男性，有家族病史也會增加患病機率。除此之外，還有下列族群：

沒有喝水習慣

莊德彥表示，人體1天所需水分約2500到3000c.c。喝足水分才能幫助稀釋尿液中的礦物質，濃度降低同時也能減少結晶機會。

肥胖者

肥胖者通常伴隨不健康的飲食習慣，攝入過多鹽份、高脂肪等食物，長期以來對腎臟是種負擔。同時肥胖者大多有「胰島素阻抗」問題，這些都會促使結石形成。

痛風者

痛風病友的尿酸濃度往往高於常人，因此容易產生尿酸結晶，若沉積在腎臟裹也會變成腎結石。因此建議痛風患者應定期接受慢性腎臟病篩檢。

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軟式輸尿管鏡雷射碎石手術清除率達9成

雖然腎結石很常見，不過部分民眾在其他器官上也有結石，例如輸尿管、膀胱和尿道。莊德彥說，軟式輸尿管鏡手術能一次解決「尿路結石」問題。

用近70厘米長的軟鏡從尿道進入體內，經過膀胱、輸尿管再到腎臟，透過中空的管路將雷射打進去擊碎結石，病患在排尿時就能成功將被擊碎的結石排出體外。

因為軟鏡是從尿路進入人體，所以外表完全沒有傷口、出血量較少。且能夠控制鏡子彎曲的方向，能夠抵達腎臟的各個角落，結石清除率高達九成，該文患者就是採用此種方式清理尿路結石。

莊德彥表示，這種手術適合有時間安排考量、高齡族或是不適合經表皮做腎造廔取石術的患者。因個人而異，適合什麼手術，還是要和醫師進行討論。

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五臟六腑互相關聯，要調整生活習慣才能改善。莊德彥也提醒，要避免尿路結石，除了喝足2到3公升的水分，促進腎臟代謝之外，平日飲食避免攝取過量蛋白質、氮及太鹹的高鈉料理，富含草酸的食物如：菠菜、濃茶、濃咖啡等也應適量。

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