腎結石｜夏天不愛喝水易致腎結石！4喝水技巧預防這些水果可補水

隨著夏日氣溫逐漸升高，每天出門都汗流浹背，許多人也常忽略及時補充水分的重要性。



醫師提醒，千萬不要等到口渴才想到要喝水，隨時保持足夠的水分攝取，不僅能預防中暑，更有助於預防腎結石的形成。

身體脫水危害多？（按圖看清👇👇👇）

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體內缺水易形成結石

台灣泌尿科醫師高銘鴻表示，當身體缺乏水分時，尿液中的礦物質和雜質容易濃縮結晶，形成固體物質，大幅增加結石形成的風險。這些結石可能會在尿管中移動，導致腹部或腰部出現劇烈疼痛，甚至引起血尿等不適症狀，對日常生活造成極大的困擾。

為了維持泌尿道健康，高銘鴻分享以下幾個平時養成喝水的好習慣，透過這些簡單的方法，就能讓身體額外攝取更多水分。

補水妙招1：隨身攜帶水、每餐搭飲料

首先，隨身攜帶一瓶水，能夠隨時順手補充水分；其次，每餐至少搭配一杯不含咖啡因的飲料，如清涼的果汁或冷開水，有助於維持身體水分平衡。

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補水妙招2：多吃水果

高銘鴻建議多食用含水量豐富的水果，例如西瓜、哈密瓜、李子等，不僅能滿足口渴，還能為身體提供豐富的營養素。但他也提醒，應以天然水果為主，避免攝取過多的加工食品，以免攝入額外的添加物。對於糖尿病患者而言，更需斟酌水果的種類和分量，以免影響血糖控制狀況。

補水妙招3：創意添加增口感

若覺得單純的水較乏味，高銘鴻建議可以在水中加入新鮮的檸檬、柳橙或薄荷葉等，讓白開水立即充滿清新的口感，更加好喝順口。

補水妙招4：設定提醒

對於經常忘記喝水的人，他也提供了一個小撇步，就是直接在智慧型手機上設定提醒，定時提醒自己補充水分，確保不會疏忽這個重要的習慣。

高銘鴻鼓勵大家在炎炎夏日裡，不妨試試這些簡單實用的補水方法，不僅能有效預防腎結石，也維持身體各項機能。

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一天要喝多少水才夠？

至於每天要喝多少水？根據台灣衛福部建議，每日成人飲用6～8杯水（240ml/杯），小學學童至少飲用1500ml，分次小口慢慢喝，並隨著當日安排的活動行程、環境而適度調整。多喝水除了可以避免血液太黏稠、減少熱量攝取，也可維持恆定的體溫預防中暑，並藉由排尿、流汗等方式，清除體內廢物，促進腸胃蠕動進而預防便秘，以及避免尿道發炎。

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