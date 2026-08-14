莓果驚爆農藥疑慮？方麗影博士：食安中心有把關　徹底洗淨安心食

最近在海外，被稱為「生果之王」的士多啤梨，被指發現殘留農藥，包括被稱為「永久化學物質」的PFAS（全氟與多氟烷基物質）。消息傳到香港，引起市民的關注。究竟我們應該看待殘留農藥的問題？PFAS又是什麼？



我們請來著名食品安全專家方麗影博士，以科學實證為基礎，解答市民的疑問。她是創新科技中心項目總監，並獲政府委任為食物及環境衞生諮詢委員會成員。



問題農藥被禁用，巿面莓果皆安全

方麗影博士勸喻大眾：「消費者毋須驚恐，食物檢測到農藥殘留，並不等於對健康構成風險。我們要整體分析這個事件，第一，PFAS是一大類氟化化合物，已知超過數千種。並非所有PFAS都具有相同風險。其中有食物安全風險的PFOA（全氟辛酸）與 PFOS（全氟辛烷磺酸），已在多個主要市場被禁止使用，因此在合規生產及銷售的莓果產品中，一般不應作為農藥用途出現，其檢出風險極低。」

食安中心把關 檢測全合格

「第二、香港食安中心幫我們把關，在其官方網站的通報中指出，由2023年1月至2026年6月，中心共測試了超過 1,000 個莓果樣本（包括約 280 個草莓樣本）的農藥殘留，結果均令人滿意。所以，根據目前食安中心的監測結果，我有理由相信，市面莓果整體符合食品安全要求，消費者可放心食用。大家不需要太擔心。」

食物安全專家方麗影博士表示，市面莓果整體符合食品安全要求，消費者可放心食用。

監管含安全系數 不需擔心

方麗影博士補充：「市民亦要留意，PFAS屬於環境中廣泛存在的污染物，微量PFAS可能存在於土壤、水源、空氣及不同食物鏈之中，因此不能單憑在某種食品中檢測到相關物質，便直接等同對健康構成風險。各地監管機構一直持續監測及研究其潛在風險，為食物安全把關。最重要的是，相關食品是否符合監管標準，以及整體暴露量是否處於安全水平。現時各地監管機構均會為不同農藥制定安全標準及最高殘留限量，而有關標準已包含安全系數。只要產品符合相關法規要求，按照正常飲食習慣食用，對健康造成風險的機會極低。」

先洗乾淨 才食用

在食用士多啤梨之前應該怎樣處理最安全？

「士多啤梨表面較多凹凸位置，而且果皮較薄，建議食用前先保留蒂頭，以流動清水輕輕沖洗數十秒，你可以輕輕將表皮擦一擦，再於進食前摘除蒂頭。其實，我們身體裏的器官，肝臟和腎臟，和我們每一天喝的水，都有新陳代謝和排毒的功能，巿民毋須太擔心。補充一句，士多啤梨和莓果類是飯後果，大眾不會大量地當飯吃，適量地食用很安全。最重要是，應從可靠渠道購買水果，並保持均衡飲食，同時確保選擇及攝取多種不同類型的水果，以維持多樣化的營養來源。」

建議食用莓果前，先保留蒂頭，以流動清水輕輕沖洗數十秒，便可安全食用。

長遠來說，方麗影博士認為歐盟和美國等農產品大國，可以推動農業創新，例如生物防治及可持續耕作模式，並進一步對農藥提出限制提案，以釋除大眾擔憂。

眾所周知，士多啤梨、藍莓和紅莓都是超級食物，含超高的維他命C、花青素和膳食纖維，低熱量和低升糖指數，有抗氧化、抗老化和抗發炎、並能促進膠原蛋白合成，維持皮膚彈性的美容效果，藍莓更有護眼的功效。方博士說，大家若因為對殘留農藥存在誤解，而不去食用富有營養，有益健康的超級水果，是不值得。