減肥針/瘦瘦針新發現│台大跨國研究：GLP-1藥物降41%肥胖癌症風險

俗稱「減肥針」或「瘦瘦針」的GLP-1受體促效劑（GLP-1 receptor agonists）近年風靡全球，除了減重與控糖外，竟可能帶來額外的防癌效益。台灣大學醫學院附設醫院(NTUH)公布最新跨國大數據研究指出，針對沒有糖尿病且過去未曾罹患癌症的肥胖成年人，使用GLP-1藥物比起單純接受飲食及運動諮詢者，能使肥胖相關癌症的整體發生風險降低41%，該項突破性成果已刊登於國際權威腫瘤學期刊《Annals of Oncology》（《腫瘤學年鑑》）。



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俗稱俗稱「減肥針」或「瘦瘦針」的GLP-1受體促效劑（GLP-1 receptor agonists）近年風靡全球，除了減重與控糖外，竟可能帶來額外的防癌效益。（AI生成圖片）

跨國追蹤16萬人 腸癌與子宮內膜癌風險下降最明顯

肥胖已被醫界證實與至少13種癌症息息相關，包括大腸癌、停經後乳癌、子宮內膜癌、卵巢癌、腎癌及胰腺癌等。台大醫院婦產部團隊聯同美國休斯敦衛理公會醫院（Houston Methodist Hospital），利用美國大型電子病歷資料庫TriNetX，分析2014年至2025年間超過16萬名無糖尿病及癌症史的肥胖成年人數據，平均追蹤約2年。

肥胖已被醫界證實與至少13種癌症息息相關，包括大腸癌、停經後乳癌、子宮內膜癌、卵巢癌、腎癌及胰腺癌等。（AI生成圖片）

研究團隊採用傾向分數配對（PSM）等因果推論法比對後發現，使用Semaglutide（司美格魯肽）或Tirzepatide（替爾泊肽）等GLP-1藥物者，整體肥胖相關癌症發生率下降41%（風險比HR為0.59）。在13種肥胖相關癌症中，以子宮內膜癌與大腸癌的降幅最為顯著。不過，停經後乳癌則未見顯著變化，而肺癌因非肥胖相關癌症，未納入分析。

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許多人關心不同廠牌或成分的減重藥物，在防癌效應上是否存在差異？研究團隊進一步比對發現，不論性別、BMI高低，或是使用Semaglutide抑或Tirzepatide，各組別均呈現一致的風險下降趨勢。至於另一款減重藥物Liraglutide，雖曾納入初步分析，但因使用人數較少、統計樣本不足，未能獲取顯著數據。

GLP-1藥物除了減重外，更可能透過改善胰島素抗性、減輕慢性發炎等多重機制，帶來額外的抗癌防護。（AI生成圖片）

這項研究並非比較某一種藥物效果較佳，而是證實控制體重本身即有助於降低患癌風險。GLP-1藥物除了減重外，更可能透過改善胰島素抗性、減輕慢性發炎等多重機制，帶來額外的抗癌防護。

醫生提醒：屬觀察性研究

台大醫院主治醫師許恒誠特別強調，目前追蹤時間仍短，且屬於回溯性觀察研究，並不代表GLP-1藥物已取得防癌的新適應症。

香港衞生署警告，GLP-1類藥物屬於處方藥物，伴隨噁心、嘔吐及延遲胃排空等腸胃副作用。（AI生成圖片）

香港衞生署警告，GLP-1類藥物屬於處方藥物，主要用於二型糖尿病及指定條件之體重管理。當局強調這絕非一般保健品，市民必須經註冊醫生評估體質及病史，並憑處方才可於註冊藥房購買。官方指引明確指出，減肥針伴隨噁心、嘔吐及延遲胃排空等腸胃副作用。此外，這類針劑極度依賴冷鏈儲存，衞生署特別提醒，市民若於網上購買來歷不明的「水貨」，極易將因存放不當而變質、甚至偽造的藥物注射入體內，引發嚴重健康危機。