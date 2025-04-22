減肥｜BMI正常不等於健康？醫生揭「泡芙人」與內臟脂肪有關
撰文：中天新聞網
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一名BMI落在23的年輕女性，定義來說算是「正常」，但是腰圍卻超過80厘米，且體脂率高達38%。
台灣蔡明劼醫師說明，這就是標準的「泡芙人」，所謂的體脂肪偏高、腰圍過粗，其實都和內臟脂肪有關聯。
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台灣內分泌新陳代謝專科醫蔡明劼在Facebook中表示，「泡芙人」往往正餐吃不多，吃一點就會飽，不一定食量大，但是很喜歡吃精製加工食品，像是麵包、蛋糕、餅乾和含糖飲料，這些都會讓血糖劇烈上升，胰島素跟著大量釋放，讓血糖跑進肝臟脂肪細胞儲存，血糖急降後又引發飢餓感，只好去吃點心零食，「在這樣惡性循環下，永遠覺得沒什麼吃也會胖。」
不過，有些泡芙人其實有運動習慣，怎麼還會囤積內臟脂肪？蔡明劼說明，做運動燃脂的速度，趕不上精緻飲食囤積脂肪的速度，且泡芙人通常肌肉量偏少，導致代謝糖分和脂肪的能力不足，所以運動不能只進行有氧運動，也必須安排肌力訓練。
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泡芙人的養成跟壓力、睡眠不足和酒精有關！蔡明劼坦言，壓力大容易引發暴飲暴食，尤其是喜歡高糖、高油脂的食品，表面上可以撫慰情緒，但是多巴胺獎勵機制，會讓自己愈來愈愛吃垃圾食物。
睡眠不足和酒精也會影響內臟脂肪，睡眠不足會導致皮質醇和飢餓素增加，而瘦體素減少，導致大腦更渴望攝取過多熱量。酒精不僅本身含有熱量，還會長時間抑制脂肪燃燒，增加脂肪肝、內臟脂肪的傷害。
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