消委會調查｜揀錯麥片隨時越食越肥 營養師教你看懂３大陷阱

早上趕著出門上班上學，倒半碗即食穀物加鮮奶，短短幾分鐘就能搞定一餐。這種看似健康、方便又輕盈的早餐，早已成為不少香港人的日常首選。然而，市面上琳瑯滿目的穀物片，真的如包裝所說的那麼「有營」嗎？



根據消費者委員會（下稱消委會）近日在《選擇》月刊上公佈的測試報告顯示，市面上超過八成的即食穀物樣本，每100克含糖量超過15克，已達「高糖」水平。假若每天早晨都把高糖食物當成健康早餐吃下肚，不僅無法達到控制體重的效果，反而可能越食越胖，甚至引發高血壓及心血管危機！

４類穀物比一比 加工程度決定健康價值！

燕麥片：

（圖片來源：消委會《選擇》月刊）

加工程度最低，幾乎沒有經過多餘處理，保留了全穀物的精華。其富含的水溶性膳食纖維（β-葡聚醣）對於穩定血糖和降低膽固醇大有幫助。由於完全無添加甜味，是追求健康與減重人士的最佳選擇。



木斯里：

（圖片來源：消委會《選擇》月刊）

源自瑞士，主要以未經烘焙的燕麥片配搭堅果、種子及水果乾。因為沒有額外添加油脂和糖漿烘烤，甜味主要來自天然果乾，口感有嚼勁且富含膳食纖維。



穀麥：

（圖片來源：消委會《選擇》月刊）

雖然同樣含有燕麥和堅果，但在製作過程中加入了蜂蜜、糖漿與油脂，並經過高溫烘烤，形成香脆結塊的口感。這類產品熱量、糖分和脂肪含量普遍偏高，食用時需格外留神。



粟米片及膨化穀物：

（圖片來源：消委會《選擇》月刊）

加工程度最高，經高溫擠壓膨化而成。為了提升風味，市面上許多款式（如朱古力脆片、蜜糖圈）都會加入大量糖分與鈉質，天然膳食纖維含量反而較低。



另外要特別留意，雖然傳統的燕麥片和木斯里應無添加糖，但現時市面上的款式繁多，不少產品為了迎合大眾口味，會額外加入糖、人工香料等，甚至有添加鹽（鈉質）的鹹味款式，故選購時務必仔細閱讀營養標籤。

避開包裝3大陷阱 留意中配料隱藏的糖與鈉

消委會指出，很多人誤以為只要包裝印有「添加維他命」或者「含有水果堅果」就是健康的保證，其實這些配料往往藏有細節：

水果乾濃縮糖分： 水果經過脫水處理後，果糖濃度大幅提升，而且維生素在加工過程中容易流失，無法完全取代新鮮水果。



游離糖陷阱： 無論包裝標榜的是蔗糖、蜜糖還是濃縮果汁，從營養角度來看都屬於「游離糖」。攝取過量游離糖除了增加肥胖風險，也容易導致蛀牙。



高鈉與高脂疑慮： 部份膨化穀物為了調味會加入大量食鹽，消委會測試顯示每100克鈉含量可高達800毫克以上（超過600毫克即屬高鈉食物），長期過量食用容易引致血壓上升。另外，消委會提醒加入大量堅果或添加油脂烘烤的穀物，總脂肪含量亦不容小覷。



▼▼▼進食全穀物的６大健康好處（睇圖看清！👇👇👇）：

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營養師傳授：最佳配搭與選購3大心法

想食得快捷又健康，註冊營養師馮鈞傑建議在購買和配搭時，可以留意以下幾點：

1. 仔細閱讀成分表與標籤

選購時盡量挑選成分表第一位是「全穀物」（如全燕麥、全麥麵粉）的產品。營養標籤方面，建議選擇每100克含糖量少於5克的低糖款式，同時膳食纖維達6克或以上（高纖標籤）。



2. 構建「黃金早餐組合」

理想的早餐應該包含「碳水化合物 + 優質蛋白質 + 膳食纖維」。



基底： 選擇無糖燕麥片或低糖木斯里。



蛋白質： 搭配無糖希臘乳酪、高鈣低脂奶或無糖加鈣豆奶，有助延長飽肚感，避免血糖波動。



纖維與抗氧化物： 用新鮮水果（如藍莓、士多啤梨、香蕉切片）取代水果乾，既能提供天然甜味，又能補足維他命C及水分。



好脂肪： 可灑上一小把（約15至20克）無鹽杏仁或奇亞籽，補充好脂肪酸。



3. 注意食用份量

不少人習慣倒滿一大碗穀物片，但一般建議的標準食用份量其實只有約30克至45克（約半碗）。尤其是含油糖較高的穀麥或粟米片，過量食用很容易導致熱量超標。



貼心提醒：家長為兒童準備早餐需把關

消委會提醒，市面上不少針對兒童的彩色穀物圈或朱古力脆片，屬於超加工食品。過多的人工香料、色素及高糖分，可能影響孩子的專注力並增加肥胖風險。

家長在挑選時應優先選擇每100克含鈉量不超過120毫克的低鈉產品。此外，消委會又提醒若幼兒吞嚥能力尚未健全，切忌讓5歲以下幼兒直接食用原粒堅果，應將穀物片以熱奶浸泡軟化、堅果切碎後才讓小朋友進食，以減低哽噎危險。

▼▼▼6種攝取過量鈉可能出現的症狀（睇圖看清！👇👇👇）：

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