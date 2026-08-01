健康飲食｜早餐食麵包隨時鈉超標？法包貝果暗藏高鈉陷阱！

香港人早上繁忙，不少人都會以麵包作早餐，方便快捷又夠飽肚。無論是茶餐廳的餐包、烘焙店的出爐法包，還是近年大受歡迎的貝果（Bagel），都是很多打工仔和學生的心頭好。不過，這些看似平凡甚至帶有甜味的麵包，其實暗藏令人意想不到的「鹽分陷阱」。



食安中心7月27日公布麵包鈉含量風險評估研究結果。（歐陽德浩攝）

食物安全中心（下稱：食安中心）近日公布了最新一期「麵包鈉含量風險評估研究」，抽查市面上 12 款常見的非預先包裝麵包。結果顯示，雖然整體平均鈉含量並未觸及「高鈉」警戒線，但不同種類、甚至不同店舖出品的麵包，鹽分差異極大。

哪款麵包最鹹？看似清淡的法包竟高踞榜首

三分之一條長棍法式麵包（約重100克）的鈉含量達550毫克。

很多人以為只有帶鹹味的腸仔包或芝士包才會多鹽，但食安中心的檢測結果卻顛覆了不少人的認知。

在測試的 12 款麵包中，平均鈉含量最高的三款分別為：

法式麵包：每 100 克平均含 550 毫克鈉



芝士包：每 100 克平均含 490 毫克鈉



貝果：每 100 克平均含 470 毫克鈉



以一條常見的長棍法包為例，只要吃下約三分之一條（約 100 克），，就已經攝取了接近 500 毫克的鈉。世界衞生組織建議成年人每日鈉攝取上限為 2000 毫克，意味著單單吃完這份早餐，就已經佔去了全日上限的四分之一。

相對之下，提子麥包（每 100 克含 100 毫克鈉）、牛油排包和甜餐包（均為 130 毫克）的鈉含量則較低。以同等重量計算，法包和貝果的鈉含量比提子麥包足足高出 4 至 5 倍。

餡料也是鈉含量暴漲主因

腸仔包的餡料佔整個麵包鈉含量的55%。（資料圖片）

除了麵包本身，裡面的配料同樣不容忽視。食安中心特別拆解了腸仔包與吞拿魚包，發現腸仔包裡的「腸仔」佔了整個麵包總鈉含量的 55%；而吞拿魚包中的「吞拿魚餡料」則佔了 35%。醃製肉類和特調沙律醬，無疑是讓早餐鈉含量急速飆升的「幕後黑手」。

6種攝取過量鈉可能出現的症狀（按圖了解）

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明明吃不出鹹味，為何麵包要加那麼多鹽？

不少人疑惑，為什麼吃起來香甜或無味的麵包，化驗出來會有這麼高的鹽分？

參考消費者委員會（消委會）過往與食安中心的聯合研究分析，鹽在烘焙過程中扮演著不可或缺的化學角色，遠不只是「調味」那麼簡單：

穩定酵母發酵：食鹽能控制酵母的繁殖速度，防止麵糰發酵過度而產生酸味或結構塌陷。



增強麵糰彈性與筋度：鹽能強化麵筋網絡，令麵包烤出來更有口感、更有彈性。



延長保質期：鹽能夠降低麵包中的「水活度」，抑制細菌與霉菌滋生，讓麵包不容易變質。



正因為鹽有這些功能，烘焙師傅在製作歐陸式麵包（如法包、貝果）時，為了追求咬口和延長保存時間，往往會加入較多鹽分。

長期高鈉飲食 對身體有什麼健康危機？

鈉是維持人體神經傳導與體液平衡的必須元素，但長期攝取過量，對身體的傷害相當深遠。

當體內鈉離子濃度過高，身體為了維持平衡會囤積水分，導致血管內血液量增加，進而升高血壓。長期處於高血壓狀態，會嚴重增加患上心臟病、中風及腎衰竭的風險。

根據衞生署的人口健康調查，香港 15 至 84 歲人士每日平均食鹽攝取量高達 8.4 克（相當於約 3400 毫克鈉），遠超世衞建議的每日少於 5 克食鹽（2000 毫克鈉）標準。每天早餐看似無害的一兩個麵包，隨時就是讓血壓悄悄上升的隱形元凶。

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早餐精明揀麵包 ３大減鈉建議

想繼續以麵包作早餐，又不想無意中吞下過多鹽分？可以參考以下幾個實用的替代與挑選方案：

1. 優先挑選原味或甜味高纖麵包



日常可以多選擇提子麥包、甜餐包、無鹽/低鹽方包作為主食。如果購買預先包裝的麵包，養成查看營養標籤的習慣，盡量挑選每 100 克含低於 120 毫克鈉的「低鈉」產品。

2. 減少選擇加工肉類餡料



盡量避開腸仔包、午餐肉包、火腿包及帶有大量沙律醬的吞拿魚包。如果想補充蛋白質，不妨買純方包或小餐包，回家自行夾入水煮蛋、新鮮番茄片、青瓜片或無鹽堅果醬，既健康又豐富。

3. 注意份量，聰明搭配



如果真的很想吃貝果或法包，不妨與家人分享，將食用份量減半；同時，早餐可以搭配一杯高鉀質的無糖豆漿、鮮牛奶或是香蕉。鉀質有助促進體內多餘的鈉排出，減緩高鈉對血壓的影響。

資料來源：食物環境衞生署食物安全中心《風險評估研究第80號報告書》、消費者委員會《選擇》月刊

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