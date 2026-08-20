Hayden Panettiere離世│患產後抑鬱棄女撫養權　小心4大早期警號

曾演出《奪命狂呼》（Scream）系列電影及美劇《英雄》（Heroes）等影視作品的荷里活女星希丹彭妮蒂亞（Hayden Panettiere），日前驚傳於美國寓所內離世，終年36歲。希丹彭妮蒂亞與前拳王克里琴科（Wladimir Klitschko）於2009年相戀，她於2014年誕下女兒卡雅（Kaya）時經歷剖腹大出血，七度輸血始保住性命，她事後憶述：「我坐在那裏接受剖腹產，深知自己正敲打著死亡的大門。」



希丹彭妮蒂亞死裏逃生後患上嚴重產後抑鬱及酗酒，為保護女兒，於2018年被迫放棄撫養權，讓女兒隨父親遠赴烏克蘭，而她表示：「這是我人生中做過最心碎的事。」與抑鬱症對抗期間，希丹彭妮蒂亞主動入住治療中心並公開患病經歷，努力治療期盼康復與女兒團聚，可惜重生之路隨其驟逝畫上句號。而她的早逝，亦令社會更加關注婦女產後的精神健康問題。



數據顯示，全球約有10%至15%的產婦會出現產後抑鬱症，症狀通常在分娩後數周內顯現，亦可能在產後一年內浮現發，其中可能出現4個主要徵狀，身邊人可及早留意，尋求專家意見及早對症下藥。



荷里活女星希丹彭妮蒂亞（Hayden Panettiere）驚傳離世，嚴重產後抑鬱及酗酒，她的離開令社會更加關注婦女產後的精神健康問題。。（IG@haydenpanettiere）

希丹彭妮蒂亞自行入住治療中心努力拯救自己，雖因公開患產後抑鬱而失去廣告代言，但仍一直期盼康復後與女兒團聚。（IG@haydenpanettiere）

希丹彭妮蒂亞Hayden Panettiere誕女大出血 曾絕望祈禱

希丹彭妮蒂亞生前曾於訪問中透露，2014年誕下女兒時，曾經歷剖腹大出血，一度輸血七次命懸一線。當時她絕望祈禱：「上帝，請讓我聽到我女兒的哭聲……如果現在輪到我走了，我也坦然接受。」希丹彭妮蒂亞保住性命後卻患上嚴重產後抑鬱，更陷入酗酒與濫藥困境。

丹彭妮蒂亞於2014年為誕下女兒時，曾經歷剖腹大出血，一度輸血七次命懸一線，最終雖保住性命，卻患上嚴重產後抑鬱，更陷入酗酒困境。（IG@haydenpanettiere）

丹彭妮蒂亞在回憶錄《This Is Me: A Reckoning》中形容，當時看著新生的女兒「胸腔裏只有一片虛無，我的靈魂就像死掉了一樣」。為了保護女兒，她於2018年忍痛將女兒的完整撫養權交給男友克里琴科，讓卡雅遠赴烏克蘭生活。她坦言：「這是我人生中做過最心碎的事。但當時最正確的做法，是確保她安全，然後把自己照顧好。」

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丹彭妮蒂亞其後自行入住治療中心努力拯救自己，雖因公開患產後抑鬱而失去廣告代言，但仍一直期盼康復後與女兒團聚。

丹彭妮蒂亞為了保護女兒，於2018年忍痛將女兒的完整撫養權交給男友克里琴科，讓卡雅遠赴烏克蘭生活。她坦言：「這是我人生中做過最心碎的事。但當時最正確的做法，是確保她安全，然後把自己照顧好。」（IG@haydenpanettiere）

荷爾蒙急劇下降 產後抑鬱屬生理醫療狀況

產後抑鬱症絕非單純的心理脆弱或情緒化，而是具備明確生理基礎的醫療狀況。婦女分娩後，體內的雌激素和黃體酮水平會在短時間內急劇下降，劇烈的荷爾蒙波動會直接影響大腦調節情緒的神經遞質。根據美國國家衞生院（NIH）資料，全球約有10%至15%的產婦會出現產後抑鬱症。症狀通常在分娩後數周內顯現，亦可能在產後一年內浮現。

婦女分娩後，體內的雌激素和黃體酮水平會在短時間內急劇下降，劇烈的荷爾蒙波動會直接影響大腦調節情緒的神經遞質。（AI生成圖片）

產後抑鬱症早期4個主要徵狀：

1.持續情緒低落與無力感：連續2周以上感到沮喪、空虛或絕望。

2.對嬰兒缺乏情感連繫：對新生兒感到陌生、抗拒，甚至產生強烈罪惡感。

早期核心徵狀包括持續情緒低落與無力感、對嬰兒缺乏情感連結、睡眠與飲食失調、焦慮與恐慌發作。（AI生成圖片）

3.睡眠與飲食失調：即使嬰兒入睡後仍嚴重失眠，或食慾出現劇烈變化。

4.焦慮與恐慌發作：過度擔心嬰兒安全，出現呼吸困難、心跳過速等徵狀。

英國國民保健署（NHS）提醒，若情緒低落持續超過兩周，且影響日常照顧自己或嬰兒的能力，應主動向醫療人員求助，切勿硬撐。

荷爾蒙劇烈波動加上育兒壓力，往往令不少新手媽媽陷入產後抑鬱的陰霾。（AI生成圖片）

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中醫角度：產後「百脈空虛」宜疏肝理氣補氣血

傳統中醫認為，分娩過程耗氣傷血，產婦處於「多虛多瘀」狀態。若產後缺乏充分休息或情志不暢，極易導致肝氣鬱結、心脾兩虛。

兩大常見體質類型：

1.心脾兩虛型：表現為情緒低落、神疲乏力、面色蒼白、心悸失眠。調理宜「健脾養心，補益氣血」。

2.肝鬱脾虛型：表現為胸脅脹滿、經常嘆氣、易怒或情緒低落、食慾不振。調理宜「疏肝理氣，健脾安神」。

傳統中醫認為，分娩過程耗氣傷血，產婦處於「多虛多瘀」狀態。若產後缺乏充分休息或情志不暢，極易導致肝氣鬱結、心脾兩虛。（AI生成圖片）

日常穴位按壓：

1.太衝穴：位於足背第一、二跖骨結合部前方凹陷處。以拇指按壓2-3分鐘，有助疏肝理氣、解鬱安神。

2.內關穴：位於前臂掌側，腕橫紋上兩寸（約三橫指）。按壓有助寬胸理氣、寧心安神。

產後可以通過按壓太衝穴、內關穴，有助疏肝理氣、解鬱安神、寬胸理氣、寧心安神。（AI生成圖片）

陪伴者角色關鍵 避免說「你想太多」

產婦的心理重建離不開家庭支持。專家建議陪伴者應恪守以下原則：

1.傾聽而非指責：避免說出「你想太多」、「大家都是這樣過來」等言語，以免加重產婦罪惡感。

2.提供實質協助：分擔夜間餵奶、換尿片等體力勞動，讓產婦獲得連續4小時以上的深度睡眠。

產婦的心理重建離不開家庭支持，承認脆弱並非軟弱，而是走向痊癒的第一步。（AI生成圖片）

3.鼓勵尋求專業協助：陪同前往母嬰健康院或心理輔導診所，讓專業醫療團隊介入。

承認脆弱並非軟弱，而是走向痊癒的第一步。