產後抑鬱｜媽媽產後情緒低落超過2周要小心！親友可遵循4方法協助

隨著孕程的進展，孕婦會面臨不同議題。懷孕前3個月，有5到8成的孕婦會孕吐、容易感到疲倦、擔心胚胎是否著床成功；儘管有法例保障，依然會煩惱要怎麼跟同事和主管討論工作內容交接。到了懷孕中期，雖然孕吐緩解，但體重漸漸的上升，胎兒在腹中活動會讓孕婦愈來愈有「母子一體」的感受，面對琳瑯滿目的自費產檢不知如何選擇。懷孕後期身體愈來愈沉重，行動不便且疲憊感也十分強烈，隨著胎位變化的追蹤，需要和醫生討論自然產還是剖腹產，也對許多孕婦而言是無形壓力。



產後情緒低落超過2周 小心是產後抑鬱症

辛苦歷經了10個月，終於等到「卸貨」的日子，生理心理的變化，讓有些新手媽媽出現情緒不穩定，可能因素有創傷性的生產、生產後荷爾蒙急遽變化、缺乏支持、無法有充足的睡眠等等，還會面臨像是選擇配方奶還是母乳，要怎麼照顧高需求的寶寶，伴侶關係是否改變，怎麼平衡親友們的「建議」，常常覺得是不是自己不夠努力。

▼產後抑鬱症知多啲！（點擊下圖看清！👇👇👇）

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台灣台北市立聯合醫院松德院區社區精神科主治醫師林月屏表示，產後婦女雌激素下降，使得5到8成的婦女出現失眠、焦慮或輕微情緒低落。與嚴重抑鬱症個案不同的是，仍保有對正向事物的快樂感受，在逐漸適應小孩作息且具有良好支持系統後，患者通常可以在10天內緩解。

若是低落情緒持續2週以上，就要小心是產後抑鬱症，患者常會莫名掉淚、強烈的無法照顧好寶寶的罪惡感，在寶寶周圍感到很焦慮不安，或是深信自己是「壞媽媽」，嚴重個案會合併有傷害自己或傷害寶寶的念頭，這時候建議就醫。若是有妄想或是幻聽，增加殺嬰風險，是精神科急症，需要立刻就醫，甚至需要住院治療。

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產後抑鬱症輕、重度治療方法大不同 擔心副作用可採這方法治療

治療方面，對於症狀輕到中度的個案，以認知行為治療及人際心理治療為主，中重度的個案則會建議服用抗抑鬱劑，像是選擇性血清素回收劑、正腎上腺素與血清素回收抑制劑或威克倦等藥物，擔心藥物副作用或難治型的個案會建議電氣痙攣治療。

孕期抑鬱的個案擔心藥物造成寶寶畸胎或未來生長發育，產後婦女則有哺乳的考量，可以考慮重複經顱磁刺激治療。從懷孕期間到產後，如果有相關的症狀，隨時都可以介入治療。

抑鬱症患者輕生前5警號（按圖👇👇👇）

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適時傾聽心聲、給予對方喘息空間 親友可遵循4方法從旁協助

親友們該如何協助這些產期抑鬱的婦女，林月屏建議，可遵循以下4方法幫助患者及早走出抑鬱：

方法1：學會辨認抑鬱相關症狀。

方法2：需要傾聽她的擔憂，給予適當回應，像是「我注意到即使寶寶睡了，妳也睡不著，妳在想什麼呢？」

方法3：有效的支持她，主動提出幫忙家務或是幫忙照看寶寶1到2小時，讓您的朋友可以休息片刻，出門放風一下。

方法4：適時介入，若觀察到明顯抑鬱症狀，主動提供您的朋友就醫資訊，陪伴她看診，如果因為寶寶無法前往，盡力說服她必需照顧好自己才能照顧好寶寶。

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這世界沒有完美的媽媽，但是可以好好擁抱寶寶、陪他一起玩、一起哭，微笑渡過每個幸福片刻，對他們來說都是好媽媽。希望每一位歷經千辛萬苦成為母親的女性，都能在心身各方面得到最好照顧。

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