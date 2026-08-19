廣東爆「毒肉丸」加化工原料有毒硼砂 成人食15克可致死

市面上不少洗滌劑甚至殺蟲劑，都會用到「硼砂」這類化工原料。然而，近日竟有不法商家被發現，將這種常用於工業或日用雜貨的化學物質，加到我們日常吃下肚的食物當中！



近日，內地媒體報道了一宗令人震驚的食品安全案件，廣東清遠連州市一間熟食店，為了令售賣的肉丸、腐竹肉卷等食品吃起來口感更有「勁道」、更加爽口，竟將工業化工原料硼砂摻入食品中。

當地市場監管局與公安機關突擊檢查時，抽驗店內待售的肉丸、肉膠及白色粉末原料，結果全部驗出含有毒硼砂。據悉該店已累計售出價值逾2.7萬元人民幣的「毒肉製品」。目前涉事老闆已被移送公安機關。根據內地《刑法》，在食品中非法添加硼砂屬於生產、銷售有毒有害食品罪，情節嚴重者最高可被判處死刑。

什麼是硼砂？為何黑心商家屢禁不止？

硼砂是國家明令禁止的非食用物質，常用於清潔劑、殺蟲劑等工業產品。（網絡圖片）

不少市民感到困惑，「硼砂到底是什麼？為什麼非要在肉丸裡加這種東西？」

根據香港食物安全中心的資料，硼砂與硼酸均為含硼化合物，廣泛應用於洗滌劑、黏合劑、肥料甚至殺蟲劑等工業及家用產品中。早在一百多年前，硼砂曾被用作食物防腐劑，但隨着科學研究發現其毒性，全球大部份國家及地區已陸續立法禁止將其用作食物添加劑。

香港食安中心指出，根據香港《食物內防腐劑規例》（第132BD章），硼砂及硼酸並非本港准許使用的防腐劑。中國內地、美國、加拿大、澳洲等地亦早已將其列入禁止添加的非食用物質名單。

不法商家之所以不惜冒險濫用硼砂，主要出於兩個目的：

極致口感：硼砂能與蛋白質結合，大幅增加肉類或麵糊的彈性與韌性，打造出「Q彈」、「有咬口」的錯覺。



防腐保鮮：硼砂具備抑制微生物（特別是酵母菌）生長的作用，能延長食品的保質期，降低腐爛成本。



但事實上，要改善食品質感或延長保質期，現今已有安全合法的替代品。例如按《優良製造規範》使用「磷酸鹽」作為水分保持劑，或利用現代快速冷凍技術保鮮，根本無須使用有毒化學品。

毒性會體內累積！成人攝入15克即致死

硼砂對人體的傷害絕對不容小覷，最可怕的是它具有「蓄積性毒性」，進入人體後不易排出，會在體內不斷累積。

急性毒性：短時間內攝入大量硼砂，會強烈刺激胃腸道，引致嘔吐、腹瀉、劇烈腹痛，並對肝臟、腎臟及腦部造成損害。



致命劑量：成人攝入 1 至 3 克 硼砂即可引致中毒；攝入 15 克即足以致死。而器官發育尚未成熟的嬰兒，僅需 2 至 3 克 即可奪命。



長期慢性危害：據聯合國糧農組織／世衞組織食品專家委員會（JECFA）的研究顯示，長期低劑量攝入硼酸，會影響動物的發育及生殖能力，甚至導致睪丸病變、不育，以及胎兒發育畸形（如骨骼、心血管系統異常）。



5種食物中毒、食物中毒7大原因（按圖👇👇👇）

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硼砂常見於肉丸、腐竹、糉子、油麵、涼皮、餃子皮及油條等需要「高彈性」或「存放時間長」的食品中。市民在日常選購時，可注意以下幾點：

1. 警惕「異常彈牙」與不自然質感



天然肉丸的肉質應有正常纖維感。如果肉丸或麵條吃起來過分脆口、異常緊實、彈性極高，或者糉子放置多日依然不發霉、顏色異樣鮮豔，就要提高警覺。

2. 選擇信譽良好的商家



盡量光顧有牌照、商譽良好的大型超市或傳統老字號，避免購買來歷不明或無標籤的散裝加工肉製品。

3. 保持多元化飲食



避免長期固定食用同一款加工食品，適量進食多種不同來源的食物，能有效降低因偏食而誤服過量非法化學物質的風險。

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