20歲女極端節食驚患脂肪肝！早期無症狀　持續惡化恐致肝硬化肝癌

過往提及肝硬化或肝癌，大眾多數聯想到長期酗酒，或是B型及C型肝炎病毒感染。然而，一種無聲無息、與現代不良生活習慣密切相關的代謝性肝病，正悄然成為全球健康的重大威脅。不少身形偏胖或血液檢查出現「紅字」的人士，常誤以為輕度脂肪肝只是小問題，卻不知肝臟已在長期慢性發炎中逐漸纖維化；更有人誤以為「越瘦越健康」，卻不知道極端節食反而會誘發營養不良性脂肪肝。內地曾有一名20歲的女子因追求極致纖瘦而長期極端節食，體重指標（BMI）跌至15.6，結果被診斷患有脂肪肝。



體重急升勿輕視！肝硬化惡化可致大量腹水 專家提醒患者遵6守則

許多人誤以為輕度脂肪肝只是小問題，卻不知肝臟已在長期慢性發炎中逐漸纖維化；更有人誤以為「越瘦越健康」，卻不知道極端節食反而會誘發營養不良性脂肪肝。（AI生成圖片）

20歲女子BMI僅15.6竟查出脂肪肝

據《佛山市新聞傳媒中心》報道，一名20歲的女子因追求極致纖瘦而長期極端節食，幾乎每天早上都禁食，午餐僅吃少量水煮蔬菜，晚餐更只吃半個蘋果了事，結果其體重指標（BMI）已跌至15.6（屬嚴重過輕），但做身體檢查時卻被診斷出患有脂肪肝。

主診醫生解釋，當身體長期極端缺乏熱量與蛋白質等營養時，肝臟無法正常合成載脂蛋白來轉運脂質，反而會迫使脂肪大量積聚在肝細胞內，形成「營養不良性脂肪肝」。這類「越瘦越得脂肪肝」的案例，給盲目追求瘦身的人士敲響了健康警鐘。

一名20歲的女子因追求極致纖瘦而長期極端節食，幾乎每天早上都禁食，即便其體重指標（BMI）已跌至15.6，體檢時卻被診斷出患有脂肪肝。（AI生成圖片）

早期無症狀 戒備四大代謝危險因子

根據克利夫蘭醫學中心（Cleveland Clinic）與美國國家生物技術資訊中心（NCBI/PMC）的臨床研究顯示，MASLD最棘手之處在於肝臟缺乏痛覺神經，早期幾乎沒有任何典型症狀。當過量脂肪沉積於肝細胞，會誘發慢性發炎；若未及時干預，病程可能在數年間逐步演變為肝纖維化、肝硬化，甚至增加患肝癌風險。45歲前得脂肪肝患癌風險高 堅持「四要四不要」法則重拾肝臟健康

要阻斷這種隱形病變，必須密切留意四大代謝危險因子：

1.體重指數（BMI）過高或腰圍超標



2.體重指數（BMI）過低或短時間內急速消瘦/極端節食



3.長期高糖、高油飲食且缺乏規律運動



4.空腹血糖過高或已確診為糖尿病患者



當過量脂肪沉積於肝細胞，會誘發慢性發炎；若未及時干預，病程可能在數年間逐步演變為肝纖維化、肝硬化，甚至增加患肝癌風險。（AI生成圖片）

英國健康指南（UK Health Guide）研究亦指出，體重過低或偏瘦人士（Lean MASLD）若伴隨肌肉流失、內臟脂肪偏高或蛋白質攝取不足，同樣會引發胰島素抵抗與肝臟脂質堆積。梅奧診所（Mayo Clinic）則強調，透過積極飲食調整與生活習慣改變，早期脂肪性肝病具有極高可逆性。

預防關鍵：生活型態重建與定期篩查

面對脂肪性肝病的威脅，預防與逆轉的核心關鍵在於基層醫療與生活型態重建。民眾應減少加工食品與高糖飲料的攝取，每周維持至少150分鐘的中等強度運動，並配合每年一次之常規體檢，進行肝臟超聲波與肝功能抽血檢查。早期篩查與及早干預，才是守住肝臟健康的根本之道。