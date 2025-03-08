肝病｜肝臟異常有哪些症狀？一文看清肝炎、肝硬化、肝癌徵兆

肝病曾有台灣國病之稱，肝臟又被稱為「沉默的器官」，疾病一開始的症狀一定不容易被發現，可能已經悄悄發炎了，患者本身卻完全沒有感覺。



但只要用心留意，還是可以察覺肝臟發出的警訊。

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肝臟異常症狀有哪些？肝炎、肝硬化、肝癌一次看

台灣台大醫院內科部胃腸肝膽科主治醫師蘇東弘指出，「肝若是好，人生是彩色的；肝若是不好，人生是黑白的。」從這句大家耳熟能詳的廣告詞當中，我們可以體會肝臟對健康的重要性，當肝臟生病時，可能會出現以下徵兆，建議最好盡快就醫。

肝炎

肝臟剛開始發炎時，通常不會有明顯症狀，有些患者可能會先出現發燒的情況，有些則會覺得疲倦。雖然很多人會把疲倦、倦怠和肝不好劃上等號，但還是要提醒大家，造成疲倦的原因很多，未必都和肝臟有所關聯。除了上述症狀之外，噁心、食慾下降等情況，可能也是肝臟出問題的警訊。

當眼白變黃或皮膚呈現黃褐色時，表示已經出現黃疸現象，代表肝臟這個解毒工廠已經發生危機。臨床上，有時會遇到病人因皮膚變黃而擔憂自己的肝不好，仔細詢問後才發現原來是吃多了南瓜、胡蘿蔔或木瓜等含葉黃素蔬果，皮膚累積過多的β胡蘿蔔素才變黃，只要停吃一段時間後，就可以恢復正常。

▼急性和慢性乙型肝炎有什麼分別？有什麼症狀？（按圖👇👇👇）

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肝硬化

當肝臟持續發炎、受損，就會造成纖維組織增生及肝細胞結節狀再生，從而使肝臟變硬，成為肝硬化。

肝硬化會讓肝臟功能逐漸衰退，影響原本合成白蛋白及血液凝固因子的功能，進而引發水腫、腹水、容易瘀青或出血等問題。此外，肝硬化也會讓肝門脈壓力上升，原本應進入肝臟的血液就會流至脾臟，造成脾臟腫大。

肝硬化常見的併發症還有肝昏迷，由於體內的氨大量堆積，導致意識異常，患者可能會出現昏昏沉沉、日夜顛倒、言行失序或昏睡不醒等種種狀況。

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肝癌

慢性肝炎、肝硬化、肝癌，是所謂的「肝病三部曲」，肝炎及肝硬化若沒有妥善治療，確實有可能進展至肝癌。除了食慾下降、體重減輕及發燒等所有腫瘤患者常見的問題之外，肝癌病患還可能因病灶生長的情況及位置，進而出現不同的症狀，例如，當腫瘤壓迫到膽管導致膽汁運輸不順暢時，就會出現黃疸；若肝癌生長在肝臟表面，壓迫到肝臟包膜上的神經就會造成腹痛。

肝癌9大關鍵症狀（按圖看清 👇👇👇）

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