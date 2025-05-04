體重急升勿輕視！肝硬化惡化可致大量腹水　專家提醒患者遵6守則

一名29歲男子近期發現體重急遽上升，短短一個月內增加5公斤，同時出現呼吸困難症狀，緊急就醫檢查後，竟發現並非單純體重增加，而是因肝硬化惡化導致大量腹水與肋膜積水。



台灣衛生福利部桃園醫院肝膽腸胃科醫師王晨諭指出，該名患者雖有肝硬化病史，但未能規律追蹤。經腹部超聲波檢查發現腹腔內有大量腹水，胸部X光也顯示肋膜積水，且肝功能數據明顯惡化。王晨諭解釋，這是因為肝臟功能受損，導致白蛋白製造不足，使血管內液體無法維持正常滲透壓，進而滲出至腹腔與胸腔。

▼肝臟疾病9大徵兆（按圖👇👇👇）

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針對治療方式，王晨諭表示，首要目標是排除體內多餘水分，初步採用利尿劑治療，同時評估是否需要進行腹腔穿刺引流腹水。若肋膜積水嚴重影響呼吸，則考慮進行胸腔穿刺引流，並重新評估肝功能，適時調整用藥以穩定病情。

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台灣桃園醫院護理師吳秀英強調，肝硬化患者應遵守六大生活守則，包含規律追蹤與用藥、落實低鈉飲食、嚴格戒煙戒酒、適度運動、自我監測，以及做好感染預防。她提醒，許多年輕人因生活忙碌忽略健康，加上不良飲食與作息習慣，可能加速肝病惡化，待出現明顯症狀時，病情往往已經相當嚴重。

吳秀英呼籲，年輕族群不應輕忽身體警訊，特別是有肝病家族史或不良生活習慣者，應及早進行篩檢與追蹤，以預防併發症發生。

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