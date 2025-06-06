忽視肝硬化恐引發食道靜脈曲張破裂出血！必學3招助維持肝臟健康

台灣一名65歲的婦人，用餐時突然大量吐血，家人見狀緊急將她送醫，檢查後釐清原因，原來元兇是乙型肝炎引起的肝硬化，導致食道下段的靜脈曲張破裂出血（肝硬化門靜脈高壓產生的併發症），所幸緊急就醫後採取「內視鏡靜脈曲張結紮術」，成功止血順利搶回一命，醫師呼籲高風險民眾務必儘早篩檢，以擺脫「肝」苦人生。



台灣亞洲大學附屬醫院肝膽腸胃科主任陳家禹指出，這名個案送醫時已經出現「低血容量性休克」的現象，也就是因失血過多，造成身體血壓急降、器官供血不足，情況相當危急，經安排上消化道內視鏡檢查，發現是食道靜脈曲張破裂出血，若無及時止血，很可能會有致命風險。

▼急性和慢性乙型肝炎有什麼分別？有什麼症狀？（按圖👇👇👇）

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「肝硬化」不理會恐引發食道靜脈曲張破裂出血 造成吐血或黑便

陳家禹表示，臨床上部分肝硬化患者，因平時沒有顯著肝病症狀，往往都是突然吐血才被發現染病，這類個案並不少見，因此一開始患者及家屬都告知過去從未被診斷出肝病，然而血液檢查卻發現乙型肝炎表面抗原 (HBsAg) 呈陽性，病毒量偏高，代表長期有乙型肝炎感染，腹部超聲波也顯示肝臟硬化、脾臟腫大，甚至有輕微腹水，種種徵兆都證明肝病已發展到嚴重階段，只是患者始終沒有察覺。

▼肝硬化症狀 （點擊下圖看清！👇👇👇）

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他進一步說明，這類個案需立刻進行「內視鏡靜脈曲張結紮術（Endoscopic Variceal Ligation, EVL）」，簡單來說，就是用特殊橡皮圈把出血的靜脈捆住，達到止血效果，術後成功挽回病患生命；醫療團隊隨也安排預防性抗生素治療，並使用β-阻斷劑降低門靜脈壓力，以防止再次出血，此外，患者也啟動抗病毒治療，控制 乙型肝炎加劇，並減緩肝病惡化。

陳家禹解釋，民眾可能會疑惑「肝臟不好怎麼會吐血？」其實，肝硬化會讓肝臟周邊的肝門靜脈系統壓力升高（稱為門脈高壓），導致食道下段或胃上段的靜脈過度擴張，形成像水管膨脹一樣的「靜脈曲張」，若狀況持續惡化，則會引發食道靜脈曲張破裂出血，造成吐血或黑便，嚴重者甚至會因失血過多死亡。

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「家族有肝病史、未曾接受肝炎篩檢者」需安排抽血及腹部超聲波檢查

陳家禹呼籲，乙型肝炎在台灣是十分常見的慢性疾病，多數人可能從出生就攜帶病毒，但因初期沒有明顯症狀，很多人直到出現肝功能異常、甚至發生肝硬化、肝癌時才發現，若能在疾病早期發現並接受定期追蹤，在慢性發炎期間投予抗病毒藥，可以大大降低肝硬化及肝癌的風險。

他也建議家族有肝病史、未曾接受肝炎篩檢、未接受過乙肝疫苗接種，以及曾接受針具共用注射、有高風險性行為者，都應該安排抽血及腹部超聲波檢查，尤其肝病是沉默殺手，一旦症狀明顯時，往往已進展嚴重，若本身已經出現慢性疲倦、腹脹、右上腹不適等症狀者，也應盡快就醫諮詢，平時避免飲酒、控制體重、減少加工食物攝取，以幫助維持肝臟健康，擺脫「肝」苦人生。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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