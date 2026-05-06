45歲前得脂肪肝患癌風險高　堅持「四要四不要」法則重拾肝臟健康

拿到體檢報告，看到「脂肪肝」幾個字，大多數人都認為是小毛病——「不疼不癢，不用管」，「這年頭誰還沒點脂肪肝」？如果你或者家人在45歲前就查出脂肪肝，一定要看完這篇文章，千萬別大意。



日前，一項發表在醫學期刊上的研究，給了我們一個扎心的提醒：如果在45歲之前查出脂肪肝，多年後，你可能要面對的，不只是脂肪肝、肝硬化，而是多種癌症會悄悄「找上門」。

45歲前患上脂肪肝，多年後患癌風險增加

2023年，《美國醫學會雜誌》子刊上發表了一項研究，研究者對6.3萬人進行了長達10多年的追蹤發現，45歲前患脂肪肝的人，多年後患各種癌症的風險更大。①

這是來自首都醫科大學附屬北京世紀壇醫院的研究者團隊對6.3萬人進行長期跟蹤分析。在10年多的隨訪期間，共新發癌症2415例。最終研究結果讓人揪心，相比沒有脂肪肝的人，45歲前確診脂肪肝的人：

整體患癌風險增加52% ↑

消化系統癌症風險增加100% ↑

肝癌風險增加166% ↑

肺癌風險增加114% ↑

結直腸癌風險增加105% ↑



數據不會騙人。換句話說，如果在45歲之前「躲過」脂肪肝，後半生的癌症風險可能降低近18%。別再說脂肪肝是「小毛病」了，它其實是身體給我們的一個重要信號：再不注意，就是在給癌症鋪路。

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從脂肪肝到肝癌，只需四步

近些年來，脂肪肝發病人數逐年增加。據《代謝相關（非酒精性）脂肪性肝病防治指南（2024年版）》顯示，我國脂肪肝患病率約29.6%，患病人數超3億，已成為我國第一大慢性肝病。②

肝臟是「沉默的器官」，早期脂肪肝大多沒有明顯症狀，這也讓很多人忽視了干預。但事實上，從脂肪肝到肝癌只需短短四步：

脂肪肝→脂肪性肝炎→肝硬化→肝癌



上海交通大學醫學院附屬第一人民醫院消化科主任醫師陸倫根2025年在微信公眾號「肝博士」刊文指出，脂肪肝的進展有時甚至會「跳過中間環節」，單純脂肪肝或脂肪性肝炎，有可能不經過肝纖維化、肝硬化，直接發展成肝癌。

研究發現，有20%～50%的脂肪肝相關肝癌患者，本身並沒有肝硬化。也就是說，這些人肝臟表面看起來「還好好的」，卻直接查出了肝癌，而且這種肝癌往往更難治、預後更差。③

逆轉脂肪肝，記住「四要四不要」

好消息是：絕大多數輕中度脂肪肝，是完全可以逆轉的。關鍵在於，趁早抓住機會。以下4件事不要做，4件事多做，肝臟會感謝你。

一、四不要：避免4個傷肝行為

1. 不要經常飲酒

對於喝酒，即使是小酌也傷肝。每天少量飲酒依然有可能導致嚴重的肝損傷，尤其是對於那些本身已經有脂肪肝的人。

飲酒沒有「安全值」，只要喝了就對健康產生不良影響，因此最安全的飲酒量為0，滴酒不沾才是有效的健康行為。

2. 不要身材過胖

減重被公認為改善脂肪肝的關鍵措施之一。建議超重或肥胖者將BMI控制在24以下。體質指數（BMI）=體重（千克）÷身高（米）的平方。減重不能過快，一周最好控制在0.5～1公斤，如果體內脂肪短時間分解太多，超過肝臟的代謝能力，脂肪肝反而會加重。另外，男性需要把腰圍控制在85釐米以下，女性在80釐米以下。

3. 不要吃飯過快

2024年，國際期刊《營養與糖尿病》發表的一項研究發現，吃飯速度快的人，可能會增加脂肪肝風險。尤其是，每周有2次以上快速進食（進餐時間少於5分鐘），患脂肪肝的風險增加81%。④

建議早餐時間控制在15～20分鐘，午餐和晚餐時間一般建議控制在25～30分鐘。每次吃飯時給自己設定一個最低咀嚼次數目標（比如每口食物至少咀嚼20～30次）。

4. 不要久坐不動

2021年，國際期刊《臨牀胃腸病學和肝病學》刊發的一項針對5000餘人的研究顯示，日常久坐時長超過8小時，患非酒精性脂肪肝風險上升44%。⑤每坐一小時強制起身一次。哪怕只是站起來伸個懶腰、去倒杯水，甚至只是站立30秒，對身體也是有益的。

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二、四要：記住4個護肝行為

1. 試試16+8飲食法

2025年發表在國際期刊《肝病學雜誌》上的研究發現，每天只在8小時內吃完三餐，其餘16小時禁食（可以喝水），4個月後肝臟脂肪減少23.7%。如果16小時太長，可以從「14+10」開始，慢慢適應。⑥

2. 吃點抗性澱粉

全穀物、豆類、放涼的紅薯薯仔、放涼的饅頭大米和青香蕉，都富含抗性澱粉。2023年《細胞代謝》研究證實，這類食物能降低肝酶和甘油三酯，減輕脂肪肝。⑦

3. 每天快走25分鐘

2023年《美國胃腸病學雜誌》發表的研究發現，即使不去刻意減肥，只要每天快走25分鐘，也可以讓肝臟脂肪大幅減少，降低脂肪肝的風險。⑧

4. 每年要定期體檢

肝臟是個比較遲鈍的器官，脂肪肝患者早期通常無明顯症狀。每年都應體檢，通過血液、超聲與肝臟彈性等檢查及早發現疾病端倪。

寫在最後：脂肪肝不是一天形成的，更不是沒有辦法逆轉。從今天開始，哪怕只是把重油重糖的晚餐換得清淡一點，把懶得動的周末換成多走幾步路，健康的生活方式堅持下去，身體就會一點點好起來。



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本文綜合自：

①Chenan Liu,et al.,(2023). New-Onset Age of Nonalcoholic Fatty Liver Disease and Cancer Risk. JAMA Netw Open,DOI:10.1001/jamanetworkopen.

②中華醫學會肝病學分會. 代謝相關（非酒精性）脂肪性肝病防治指南（2024年版）[J]. 中華肝臟病雜誌, 2024, 32(5):418-434. DOI: 10.3760/cma.j.cn501113-20240327-00163.

③2025-08-05肝博士《脂肪肝增加肝癌發生風險並非危言聳聽》

④Zhang, M., Sun, X., Zhu, X. et al. Association between fast eating speed and metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease: a multicenter cross-sectional study and meta-analysis. Nutr. Diabetes 14, 61 (2024).

⑤Physical activity is associated with nonalcoholic fatty liver disease and significant fibrosis measured by fibroscan. Clinical Gastroenterology and Hepatology, 2021.

⑥Oh, J. H., Yoon, E. L., et al. (2025). Efficacy and safety of time-restricted eating in metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease. Journal of hepatology, S0168-8278(25)02272-X. Advance online publication.

⑦Resistant starch decreases intrahepatic triglycerides in patients with NAFLD via gut microbiome alterations.Cell Metabolism.SEPTEMBER 05, 2023.doi.org/10.1016/j.cmet.2023.08.002

⑧Stine, Jonathan G. , et al. Exercise Training Is Associated With Treatment Response in Liver Fat Content by Magnetic Resonance Imaging Independent of Clinically Significant Body Weight Loss in Patients With Nonalcoholic Fatty Liver Disease: A Systematic Review and Meta-Analysis. Official journal of the American College of Gastroenterology | ACG 118.7(2023):1204-1213



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