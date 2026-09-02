25歲球員卡斯度突發心臟驟停猝死　醫生拆解隱性心律不整3主因

年輕並非一定心臟強大，經常運動亦未必與心臟健康畫上等號。25歲葡萄牙籍中場球員卡斯度（Castro）早前在一場公開比賽期間昏迷猝死，死因是突發心臟驟停（心源性猝死）。處於體能巔峰的年輕職業運動員突然離世，事件迅速在全球體育圈與健康社群引發討論，而大眾向來認為「常運動等於心臟健康」，但這宗悲劇卻給所有習慣高壓工作、熬夜後劇烈運動的年輕族群敲響警號。



心臟病｜20歲女子無故倒地昏迷 醫生：心肌炎常被感冒症狀掩蓋

卡斯度在對陣葡超阿馬多拉的季前熱身賽開場僅10分鐘便示意不適倒地。醫療團隊即時以AED急救，惟送院後宣告不治，其後證實死於突發心臟驟停（心源性猝死）。（IG@quevincastro.16）

卡斯度在球賽開場僅10分鐘便不適倒地，其後陷入昏迷。醫療團隊即時以AED急救，惟他送院後宣告不治，其後證實死於突發心臟驟停（心源性猝死）。（IG@quevincastro.16）

卡斯度在球賽期間昏迷猝死，顯示年輕並非一定心臟強大，經常運動亦未必與心臟健康畫上等號。（IG@quevincastro.16）

25歲前西布朗中場卡斯度 賽場突發昏厥猝逝

前英格蘭球會西布朗（West Bromwich Albion）25歲葡萄牙籍中場卡斯度（Quévin Castro），於當地時間8月22日代表葡丙球會皇家體育會出戰友誼賽時突然昏倒，送院搶救後證實不治。據英國《鏡報》報道，卡斯度在球賽開場僅10分鐘便示意不適倒地，醫療團隊即時以AED急救，惟送院後宣告不治，其後證實死於突發心臟驟停（心源性猝死）。

卡斯度於2021年加盟西布朗，曾於聯賽盃對阿仙奴首度上陣。舊東家西布朗隨後發聲明致哀，並於翌日對般尼的聯賽全隊佩戴黑色臂章，又於第25分鐘發起全場掌聲悼念。

25歲葡萄牙籍中場卡斯度於當地時間8月22日出戰友誼賽時突然昏倒，送院搶救後證實不治。（IG@quevincastro.16）

年輕族群心臟出問題常見三大主因

不少人以為猝死多由心肌梗塞引致，但40歲以下的青壯年族群，其猝死原因往往與隱性心臟病有關。針對近年猝死年輕化現象，台灣心臟科專科醫生連思涵表示，年輕族群心臟出問題常見三大主因，包括「冠狀動脈疾病、猝死性心律不整、肥厚性心肌病變」，平時甚至可能毫無症狀，一般體檢亦未必能發現。

連思涵醫師將心臟比喻為一棟房子，解析心臟「崩塌」的三大主因：

1.水管出問題：即冠狀動脈疾病，導致供血中斷。

2.電路亂掉：傳導系統異常，引發猝死性心律不整。

3.房子牆壁太厚：即肥厚型心肌病變（俗稱肥心症），影響心臟收縮與泵血。

此外，心肌炎多由病毒感染引發，初期症狀可能僅類似普通感冒，甚至完全沒有胸痛或發燒等典型症狀，極易被忽略。

心肌炎多由病毒感染引發，初期症狀可能僅類似普通感冒，甚至完全沒有胸痛或發燒等典型症狀。（AI生成圖片）

高壓過勞加重血管負擔 週末「報復性健身」恐成猝死誘因

長期處於高壓環境、經常熬夜的年輕上班族同樣面臨高風險。長期睡眠不足與精神緊張會持續刺激交感神經，引發全身性慢性發炎反應，進而增加心律不整與心跳異常的機率。

許多人習慣在連續熬夜加班後，靠週末進行突發性猛烈運動來「補救」，這種突發性的心臟負荷極易成為壓垮血管的最後一根稻草。

長期睡眠不足與精神緊張會持續刺激交感神經，引發全身性慢性發炎反應，進而增加心律不整與心律失常的機率。（AI生成圖片）

不可忽視的4個猝死前兆

任何體質都不應無視身體發出的求救訊號。若在運動或日常生活中出現以下症狀，應立即停止活動並尋求醫療協助：

1.運動中或運動後出現異常胸悶、胸痛或壓迫感。

2.無預警的劇烈心悸或心跳不規則。

3.稍微活動即出現與體力不相符的極度氣喘。

4.突發性頭暈、眼前發黑甚至短暫暈厥。

任何體質都不應無視身體發出的求救訊號，定期進行心電圖與心臟超聲波檢查，是評估心血管潛在風險最直接有效的方法。（AI生成圖片）

定期進行心電圖與心臟超聲波檢查，是評估心血管潛在風險最直接有效的方法。專家呼籲，在感冒或病毒感染未完全康復前，切忌進行高強度體育運動，給予心臟充分的修復時間。